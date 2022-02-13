Швидка відповідь США: Байден пообіцяв Зеленському підтримку у разі вторгнення Росії

Президент України обговорив з американським лідером безпеку, економіку та санкції. У Білому домі говорять про важливість стримування РФ та дипломатії.

Президент України Володимир Зеленський близько години розмовляв телефоном з американським колегою Джо Байденом. Про це глава держави написав у Twitter.

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"Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію", – зазначив він.

Подробиці розмови Зеленський обіцяв надати пізніше.

У Білому домі розкрили деякі деталі переговорів лідерів двох країн. Байден підтвердив підтримку України та пообіцяв "швидку та рішучу відповідь" США на будь-яку подальшу агресію РФ.

"Два лідери погодилися з важливістю продовження дипломатії та стримування у відповідь на нарощування Росією військової могутності біля кордонів України", – йдеться у повідомленні.

Що передувало бесіді Байдена та Зеленського?

За день до розмови із Зеленським 12 лютого Байден спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним. Президент США анонсував серйозні санкції, якщо Путін вторгнеться в Україну.

Байден 11 лютого закликав американських громадян терміново залишити Україну.

[ + – ] Байден попереджав Путіна про санкції Фото: Sputnik

Зеленський до розмови з Байденом 13 лютого телефонував до голови Євроради Шарлем Мішелем. Під час бесіди вони говорили про безпеку та про те, що Україна не піддасться на провокації.

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