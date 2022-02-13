Зеленський готується до телефонної розмови з Байденом: що обговорять президенти

Глави держав обговорять ситуацію з безпекою та шляхи зняття військової напруги. У Білому домі кажуть, що під час розмови президентів у січні цього року не все було гладко в оцінках рівня ризику військового вторгнення РФ.

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого проведе телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Зеленський найближчим часом збирається обговорити з Байденом ситуацію з безпекою та поточні дипломатичні зусилля щодо деескалації військової напруженості, пояснив Никифоров.

Інших подробиць майбутньої розмови він не надав.

Представник Білого дому у коментарі американському каналу CNN зазначив, що діалог відбудеться на тлі попереджень США про можливе російське вторгнення в Україну.

[ + – ] Байден заявляв, що "незначне вторгнення" РФ в Україну викличе меншу реакцію Заходу Фото: пресс-служба президента

"Востаннє Байден та Зеленський розмовляли минулого місяця і не все пройшло гладко в оцінках рівня ризику атаки Росії", — заявив він.

Друга бесіда за день

В Офісі президента 13 лютого повідомляли про телефонну розмову Зеленського із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили ситуацію з безпекою та "останні міжнародні заходи, переговори та контакти зі стратегічними партнерами".

Україна, за словами глави держави, виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту і не піддаватиметься на провокації.

[ + – ] Зеленський обговорив мирне вирішення конфлікту з Мішелем

Зеленський подякував Мішелю та лідерам Євросоюзу за те, що їхні дипломати не виїжджають з України та продовжують працювати.

Зазначимо, що 12 лютого Байден більше ніж годину говорив із президентом Росії Володимиром Путіним. Байден попередив Путіна про серйозні санкції, які запровадять США та їхні партнери у разі вторгнення в Україну.

У Путіна повідомили, що розмова з Байденом пройшла "в умовах нагнітання теми про вторгнення Росії в Україну".

11 лютого Байден закликав громадян США терміново залишити Україну.