"Нагнітання істерії про вторгнення РФ": у Путіна озвучили свою версію розмови з Байденом

У Кремлі підтвердили, що глава Білого дому пригрозив Володимиру Путіну жорсткими санкціями, якщо РФ розпочне військову інтервенцію.

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з главою США Джо Байденом звинуватив Київ у саботуванні Мінських угод та поскаржився на "мілітаризацію" України західними країнами. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив помічник російського лідера Юрій Ушаков.

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За його словами, телефонна розмова Володимира Путіна та Джо Байдена проходила "в обстановці нагнітання істерії про неминучий напад Росії на Україну".

"Нагнітання теми вторгнення велося координовано і можна констатувати, що характер розмови був діловим", — продовжив Юрій Ушаков і наголосив, що під час переговорів президент США закликав свого російського колегу виключити найгірший сценарій навколо Києва.

Помічник Володимира Путіна підтвердив інформацію Білого дому про те, що Джо Байден пригрозив Кремлю жорсткими санкціями у разі, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. Крім цього, глава РФ під час розмови не отримав чіткої відповіді від США щодо "пропозицій щодо нерозширення НАТО, повернення інфраструктури Північноатлантичного Альянсу до стану на 1997 рік і відмови від розміщення на українській території іноземних збройних сил".

Володимир Путін, за словами Ушакова, під час бесіди звинуватив Україну в саботуванні Мінських угод і наголосив, що Захід не чинить належного тиску на Київ задля імплементації домовленостей щодо врегулювання війни на Донбасі. Також президент РФ вказав Джо Байдену на небезпеку "мілітаризації" української держави та "заохочення цього Заходом", який продовжує постачати ЗСУ оборонне озброєння.

"Найближчого тижня президенти домовилися, що за різними напрямками контакти продовжаться, обговорюватимуть порушені Байденом питання та наші занепокоєння, викладені у двох проектах документів", — підсумував помічник Володимира Путіна під час прес-конференції.

Нагадаємо, телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Путіна відбулася у суботу, 12 лютого. Президенти США та Росії під час переговорів обговорювали ситуацію на українському кордоні та можливе вторгнення регулярної армії РФ в Україну.

Крім цього, 12 лютого президент України Володимир Зеленський телефоном спілкувався з французьким лідером Еммануелем Макроном.