Зеленський поспілкувався з Макроном телефоном: про що розмовляли президенти

Еммануель Макрон напередодні бесіди з українським президентом також провів переговори з Володимиром Путіним, під час яких обговорювалася війна на Донбасі та виконання Мінських угод.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким лідером Еммануелем Макроном. Про це глава держави повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

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За словами Зеленського, під час переговорів він подякував своєму французькому колегі Еммануелю Макрону за нещодавній візит до України, в рамках якого відбулася двостороння зустріч.

Під час телефонного дзвінка, як зазначає глава держави, президенти двох країн обговорювали безпекову ситуацію в умовах вторгнення армії РФ, а також шляхи активізації мирного процесу в рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи.

"Обмінювалися думками щодо останніх міжнародних переговорів", — додав Володимир Зеленський і зазначив, що цінує залученність Еммануеля Макрона до процесу деескалації збройного конфлікту на Донбасі.

[ + – ] Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном

Прес-служба Єлисейського палацу поки що офіційно не коментувала телефонну розмову президентів України та Франції.

Зазначимо, що за кілька годин до переговорів із Володимиром Зеленським Еммануель Макрон спілкувався телефоном із главою Росії Володимиром Путіним. Під час бесіди президенти обговорювали Україну та можливе вторгнення російських військ до нашої країни.

Телефонна розмова, як повідомляє прес-служба Єлисейського палацу, тривала майже дві години. Еммануель Макрон та Володимир Путін у ході переговорів висловили "готовність продовжити діалог щодо подальшого просування у реалізації Мінських угод" для врегулювання війни на Сході України.

"Еммануель Макрон також наполягав, що Захід рішуче реагуватиме у разі російської військової операції в Україні. У свою чергу, Володимир Путін назвав "провокаційними спекуляціями" звинувачення на адресу Росії про вторгнення в Україну", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час недавнього візиту до Києва Еммануель Макрон повідомляв, що Володимир Зеленський підтвердив готовність виконувати Мінські угоди.

Варто зазначити, що 12 лютого також відбулася телефонна розмова між Джо Байденом та Володимиром Путіним, під час якої президенти обговорювали можливе вторгнення армії РФ в Україну. Глава Білого дому пригрозив російському президенту серйозними санкціями, якщо Кремль наважиться на військову інтервенцію.