Зеленський підтвердив готовність виконувати Мінські угоди, — Макрон (відео)

Французький лідер похвалив українців за спокій та виваженість на тлі військової загрози та концентрації військ РФ на кордоні, та нагадав, що Мінські угоди були підписані для захисту суверенітету України.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до виконання пунктів Мінських угод для врегулювання війни на Донбасі. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на брифінгу в Києві, який проходив 8 лютого.

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За його словами, Мінські угоди були підписані для захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої країни.

"Це (Мінські угоди — ред.) — єдиний шлях, який дозволяє йти до сталого миру. З 2015 року, коли були підписані Мінські угоди, зупинилося велике кровопролиття. Мінські угоди працюють для захисту суверенітету та територіальної цілісності України", — продовжив Емманюель Макрон на спільному брифінгу.

Президент Франції наголосив, що Росія продовжує чинити тиск на Україну, концентруючи свої війська на кордоні та створюючи загрозу нових військових маневрів. За словами Емманюеля Макрона, він приїхав до Києва та Москви для "відновлення порядку на європейському континенті".

"Перед нами стоїть дуже складне завдання на найближчі тижні. По-перше, нам потрібно продовжити йти до виконання Мінських угод. По-друге, широкий діалог з питань безпеки, який створив би безпечно-оборонний порядок на континенті. Сьогодні Франція підтримує Україну в різних аспектах, оскільки нам важливі економічні відносини між двома країнами. Я відчуваю, яке велике напруження оточує вашу країну. Я бачу, як ви спокійні та зважені. Я вірю у вашу країну. Ми даємо макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро з вірою та підтримкою … це запорука безпеки та стабільності України", — підсумував Емманюель Макрон, виступаючи на спільному брифінгу.

[ + – ] Зеленський підтвердив Макрону готовність виконувати Мінські угоди

Зазначимо, що під час спільного брифінгу президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що найближчим часом відбудеться новий саміт лідерів країн Нормандської четвірки.

Французький лідер Емманюель Макрон прилетів з офіційним візитом до Києва 8 лютого після двосторонніх переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.