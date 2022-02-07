Україна, війна та притулок для Порошенка: деталі шестигодинної бесіди Путіна та Макрона (відео)

Російський президент звертався до французького колеги на "ти" і говорив, що пропонував п'ятому президентові України Петру Порошенку політичний притулок в РФ.

У Москві завершилися переговори президентів Росії та Франції Володимира Путіна й Емманюеля Макрона. Про це повідомив речник президента Дмитро Пєсков, пише російське агентство "РІА Новини".

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Путін говорив про спроби Франції зберегти безпеку в Європі. Макрон наголошував, що зустріч глав двох держав послабить напругу і під час неї буде знайдено корисне рішення для РФ та Європи.

"Корисна відповідь — це відповідь, яка дозволяє уникнути війни", — уточнив французький лідер.

Пізніше Путін за підсумками переговорів розповів, що запропонував дати політичний притулок п'ятому президентові України Петру Порошенку.

"Свого часу, коли пан Порошенко був ще президентом України, я йому казав, що якщо в нього виникнуть якісь складнощі, Росія готова надати йому політичний притулок. Я тоді іронізував із цього питання. Але сьогодні можу підтвердити свої пропозиції, незважаючи на наші серйозні розбіжності", — наголосив Путін.

[ + – ] Путін про пропозицію політичного притулку для Порошенка

Путін звертався до Макрона на "ти"

Російський президент звертався до французького колеги на "ти". Макрон називав Путіна без по-батькові — Володимир. Під час зустрічі вони перекинулися кількома фразами англійською і французькою мовами.

"Дорогий Емманюель, дуже радий тебе бачити. Ми не зустрічалися вже два роки, накопичилося багато питань, які можна і потрібно обговорювати в такому прямому форматі, але все-таки за ці роки наші контакти ніколи не переривалися", — звернувся Путін до Макрона під час протокольної частини зустрічі.

[ + – ] Путін сказав, що був дуже радий бачити Макрона

Мочені яблука та стейк з осетрини

Президента Франції у Кремлі пригощали моченими яблуками з лангустинами, стейком з осетрини та вином Шардоні та Ребо 2015 року з російської виноробні "садиба Дивноморське". У меню було сім страв.

"Мочені яблука з лангустином, равіолі зі шпинатом, юшка з п'яти видів риби, шербет з імбиру, стейк з осетрини з птітімом або оленина з бататом та ожиною, грушевий тарт із ванільним морозивом", — написано в меню.

[ + – ] На десерт був грушевий тарт із ванільним морозивом

Зазначимо, що в Кремлі візит Макрона назвали "вкрай важливим", але теж там не очікують від зустрічі "рішучих переломів". Макрон називав головною темою переговорів — зниження напруженості навколо України.

Макрон перед зустріччю з Путіним допускав можливість уникнення відкритого конфлікту в Україні. За його словами, потрібен "новий баланс" для гарантії безпеки країн Європи.