Украина, война и убежище для Порошенко: детали шестичасовой беседы Путина и Макрона (видео)

Российский президент обращался к французскому коллеге на "ты" и говорил, что предлагал пятому президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище в РФ.

В Москве завершились переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет российское агентство "РИА Новости".

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Путин говорил о попытках Франции сохранить безопасность в Европе. Макрон подчеркивал, что встреча глав двух государства ослабит напряжение и во время нее будет найдено полезное решение для РФ и Европы.

"Полезный ответ — это ответ, который позволяет избежать войны", — уточнил французский лидер.

Позже Путин по итогам переговоров рассказал, что предложил дать политическое убежище пятому президенту Украины Петру Порошенко.

"В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Я тогда иронизировал по этому вопросу. Но сегодня могу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения", – отметил Путин.

[ + – ] Путин о предложении политического убежища для Порошенко

Путин обращался к Макрону на "ты"

Российский президент обращался к французскому коллеге на "ты". Макрон называл Путина без отчества — Владимир. При встрече они перекинулись парой фраз на английском и французском языках.

"Дорогой Эммануэль, очень рад тебя видеть. Мы не встречались уже два года, накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в таком прямом формате, но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались", — обратился Путин к Макрону при протокольной части встречи.

[ + – ] Путин сказал, что был очень рад видеть Макрона

Моченые яблоки и стейк из осетрины

Президента Франции в Кремле угощали мочеными яблоками с лангустинами, стейком из осетрины и вином Шардоне и Ребо 2015 года из российской винодельни "усадьба Дивноморское". В меню было семь блюд.

"Моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыбы, шербет из имбиря, стейк из осетрины с птитимом или оленина с бататом и ежевикой, грушевый тарт с ванильным мороженым", — написано в меню.

[ + – ] На десерт был грушевый тарт с ванильным мороженым

Отметим, что в Кремле визит Макрона назвали "крайне важным", но в тоже там не ожидают от встречи "решительных переломов". Макрон называл главной темой переговоров снижение напряженности вокруг Украины.

Макрон перед встречей с Путиным допускал возможность избежания открытого конфликта в Украине. По его словам, нужен "новый баланс" для гарантии безопасности стран Европы.