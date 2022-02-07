Заключить соглашение c Путиным и избежать войны в Европе возможно, — Макрон

Цель Кремля не Украина, российские власти хотят только согласовать правила с НАТО и ЕС, считает глава французского государства.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договоренности, которые бы позволили избежать открытого конфликта на территории Украины, может быть согласованы. Вместе с тем, французский лидер считает, что Россия вправе поднимать вопросы, связанные со своей безопасностью. Об этом сообщает BBC.

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В преддверии встречи с российским президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на понедельник, 7 февраля, президент Франции заявил о необходимости "нового баланса", что гарантировало бы безопасность стран Европы и успокоило бы Россию.

По словам Макрона, суверенитет Украины не подлежит обсуждению. "Цель Кремля не Украина, российские власти хотят только согласовать правила с НАТО и ЕС", — заявил глава французского государства.

Прежде Макарон призывал к возобновлению отношений с РФ, в прошлом месяце он, в частности, заявил, что Евросоюзу стоит начать вести собственные переговоры с Кремлем, вместо того, чтобы полагаться исключительно на США.

Визит президента Франции в Москву, а на следующий день — в Киев, согласуется с союзниками из США и Германии.

Появление Макрона в качестве переговорщика в вопросах геополитики происходит на фоне предстоящих выборов президента Франции, которые во должны состояться уже апреле.

Ранее Фокус сообщал, что Макрон созванивался с Путиным и Зеленским для обсуждений вопросов, связанных с Донбассом. Во время телефонных переговоров затрагивался и вопрос безопасности Украины, которая подвергается беспрецедентному военному давлению со стороны Кремля.