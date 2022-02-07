Укласти угоду з Путіним і уникнути війни в Європі можливо, — Макрон

Мета Кремля не Україна, російська влада хоче лише узгодити правила з НАТО та ЄС, вважає глава французької держави.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домовленості, які б дозволили уникнути відкритого конфлікту на території України, можуть бути узгоджені. Разом із тим, французький лідер вважає, що Росія має право порушувати питання, пов'язані зі своєю безпекою. Про це повідомляє ВВС.

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Напередодні зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, яка запланована на понеділок, 7 лютого, президент Франції заявив про необхідність "нового балансу", що гарантувало б безпеку країн Європи та заспокоїло б Росію.

За словами Макрона, суверенітет України не підлягає обговоренню. "Мета Кремля не Україна, російська влада хоче лише узгодити правила з НАТО та ЄС", — заявив глава французької держави.

Раніше Макарон закликав до відновлення відносин із РФ, минулого місяця він зокрема заявив, що Євросоюзу варто почати вести власні переговори з Кремлем, замість покладатися виключно на США.

Візит президента Франції до Москви, а наступного дня — до Києва, узгодиться із союзниками зі США та Німеччини.

Поява Макрона як переговорника в питаннях геополітики відбувається на тлі майбутніх виборів президента Франції, які мають відбутися вже квітні.

Раніше Фокус повідомляв, що Макрон телефонував до Путіна та Зеленського для обговорень питань, пов'язаних із Донбасом. Під час телефонних переговорів порушували й питання безпеки України, яка зазнає безпрецедентного військового тиску з боку Кремля.