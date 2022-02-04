Макрон зателефонував Путіну та Зеленському обговорити Донбас

У телефонних переговорах також йшлося про безпеку України, яка зазнала безпрецедентного військового тиску з боку кремлівського керівництва.

Президент Франції Емманюель Макрон провів увечері 3 лютого телефоном переговори з президентами — з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Розмови пройшли окремо, Макрон спробував знизити наявну напруженість у відносинах між Україною та Росією шляхом активізації переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє DW.

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Із Зеленським Макрон розмовляв про те, як посилити безпеку в Європі та як активізувати переговори в нормандському форматі. Йдеться про дипломатичні зусилля Німеччини, Франції, України та Росії, які намагаються знайти мирне рішення для ситуації на Донбасі.

Про це повідомив у Twitter Володимир Зеленський: "продовжили діалог з Емманюелем Макроном про протидію викликам безпеки й активізації в межах Нормандського формату. Узгодили подальші кроки для підтримки стійкості України та посилення фінансової та економічної взаємодії".

[ + – ] Повідомлення Володимира Зеленського у Twitter

Про результати переговорів Макрона та Путіна повідомила пресслужба Кремля, уточнивши, що діалог між сторонами щодо України триває. Обговорювалися також питання, пов'язані з "довгостроковими гарантіями безпеки" — йдеться про пропозиції, зроблені раніше російською стороною країнам НАТО.

Путін поскаржився телефоном Макрону на те, що українське керівництво нібито порушує Мінські домовленості, про що свідчать провокаційні заяви останнього.

Наразі Україна та західні країни звинувачують Росію у стягуванні до українських кордонів понад сотню тисяч солдат і військової техніки. Кремль підозрюють у підготовці нового військового вторгнення на українську територію.

Росія стверджує, що намірів нападати на Україну вона не має, і звинувачує країни НАТО у проведенні низки військових маневрів біля російських кордонів.

Наприкінці грудня 2021 року Росія надала США та країнам НАТО низку вимог. Зокрема, йдеться про скорочення американської військової присутності в Європі та про відмову від подальшого розширення НАТО на схід. Керівництво Білого дому та НАТО відповіло відмовою на ці пропозиції.

Серія січневих переговорів з РФ закінчилася, не давши результатів. Західні країни продовжують закликати Москву відвести війська від українських кордонів і загрожують Росії масштабними санкціями в разі вторгнення.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль, як стверджує Washington Post, готовий до того, щоб сфабрикувати привід для вторгнення на українську територію.

У Білорусі, як заявляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відбувається найбільше зосередження військових сил із часів Холодної війни.

Тим часом, в інтернет потрапили кадри перекидання кадировського полку "Північ" у бік України.