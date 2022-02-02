Росія перекидає кадировський полк "Північ" у бік України (відео)

На відео потрапила автоколона з броньовиками та БТРами. Стверджується, що техніка прямує до України.

На відео потрапила автоколона з броньовиками та БТРами полку "Північ", що розташований у Чечні. Про це повідомляє блогер @GirkinGirkin, який публікує інформацію про перекидання російських військ на основі відкритих даних у мережі.

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Користувач у TikTok опублікував відео з колоною техніки, яка прямувала в бік України.

"Перекидання техніки! Питання, навіщо з Чечні її гнати?", — зазначається в підписі до відео.

У складі автоколони були помічені військові вантажівки та броньовики з розпізнавальними знаками полку "Північ".

[ + – ] Відео автоколони

[ + – ] Фото з репетиції параду із символікою полку Північ [ + – ] Відео з перекиданням полку Північ Фото: Скриншот

Інший користувач з ніком Zoka, який відстежує військові конфлікти в Сирії та Україні, стверджує, що автоколона рухається до України.

Середня температура повітря в Чечні наразі становить 8 градусів тепла, тому цілком можливо, що через це немає снігу. Достовірно встановити маршрут руху колони не вдалося.

Додамо, полк "Північ" — це частина спеціального моторизованого полку у складі Росгвардії. Відомий також під назвою "кадировці". До нього входить від 700 до 4000 бійців. На озброєнні в них є гранатомети, БТРи та БМП разом із великокаліберними знаряддями. Нині полк перетворено на 141-й спеціалізований моторизований полк імені Героя РФ Ахмат-Хаджки Кадирова.

Нагадаємо, за інформацією CIT, Росія почала перекидати Росгвардію в бік України. 25 січня CIT повідомляли про перекидання десанту до кордону з Україною. У складі було зафіксовано пасажирські вагони, крім техніки. Саме десант може відіграти важливу роль у разі вторгнення РФ до України.