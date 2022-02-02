Росія перекидає "Росгвардію" та спецтехніку в бік України, — CIT (відео)

За даними дослідників, частину техніки Військ нацгвардії перекидають без номерних знаків. Саме росгвардійці можуть контролювати захоплені території.

Дослідники з незалежної організації Conflict Intelligence Team опублікували в телеграм-каналі факти перекидання сил Росгвардії в різних частинах Росії.

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Останніми днями в кількох російських містах фіксуються Війська національної гвардії РФ, які входять до складу Росгвардії. 31 січня був помічений ешелон із БТР-80 у специфічному пісочно-захисному камуфляжі, бронеавтомобілі "Урал-ВВ" і "Звезда-В", а також різні військові вантажівки із символікою силової структури.

[ + – ] Завантаження техніки Росгвардії

Як стало відомо дослідникам, ешелон рухався з Архангельська, а саме відео, як стверджує автор, було зняте на відстані 400 км на південь у селищі Коноша. З цього автори роблять висновок, що ешелон рухається в південному напрямку. При цьому в частини автомобілів відсутні номерні знаки.

У Тульській області було знято автоколону з броньовиками "Звезда-В" та КАМАЗами з темно-червоними смужками на бортах. Це машини для транспортування нарядів – "автозаки".

[ + – ] Перекидання Росгвардії [ + – ] Перекидання Росгвардії [ + – ] Перекидання Росгвардії [ + – ] Перекидання Росгвардії [ + – ] Перекидання Росгвардії

Також джерело томського видання ТВ2 повідомило про перекидання 130 військовослужбовців Росгвардії літаком Іл-76 із Томська до Курська, пояснивши це "напруженістю на кордоні з Україною". Однак дослідникам не вдалося знайти доказів цього.

У CIT встановили, що на одному з відео з росгвардійцями вказано неправильну геолокацію. Колони техніки були зняті не в Білгородській області, що межує з Україною, а в місті Лівни, що за 215 км від України. Колона прямувала в західному напрямку.

[ + – ] Відео з неправильною вказівкою геолокації

Дослідники зазначають, що наразі вони не спостерігали за розміщенням Росгвардії в таборах чи населених пунктах біля українського кордону. Проте сам факт перекидання сил військ нацгвардії вже незвичайний. А в разі вторгнення РФ в Україну саме вони можуть бути використані для контролю захоплених територій. Війська нацгвардії можуть контролювати лінії постачання, а також боротися з партизанами. Такі дії РФ робила в Сирії.

Нагадаємо, 25 січня CIT повідомляли про перекидання десанту до кордону з Україною. У складі було зафіксовано пасажирські вагони, крім техніки. Саме десант може відіграти важливу роль у разі вторгнення РФ до України.