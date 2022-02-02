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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росія перекидає "Росгвардію" та спецтехніку в бік України, — CIT (відео)

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росгвардійці
Фото: скриншот | Колона техніки Росгвардійців

За даними дослідників, частину техніки Військ нацгвардії перекидають без номерних знаків. Саме росгвардійці можуть контролювати захоплені території.

Дослідники з незалежної організації Conflict Intelligence Team опублікували в телеграм-каналі факти перекидання сил Росгвардії в різних частинах Росії.

Останніми днями в кількох російських містах фіксуються Війська національної гвардії РФ, які входять до складу Росгвардії. 31 січня був помічений ешелон із БТР-80 у специфічному пісочно-захисному камуфляжі, бронеавтомобілі "Урал-ВВ" і "Звезда-В", а також різні військові вантажівки із символікою силової структури.

Завантаження техніки Росгвардії

Як стало відомо дослідникам, ешелон рухався з Архангельська, а саме відео, як стверджує автор, було зняте на відстані 400 км на південь у селищі Коноша. З цього автори роблять висновок, що ешелон рухається в південному напрямку. При цьому в частини автомобілів відсутні номерні знаки.

У Тульській області було знято автоколону з броньовиками "Звезда-В" та КАМАЗами з темно-червоними смужками на бортах. Це машини для транспортування нарядів – "автозаки".

Перекидання Росгвардії
Перекидання Росгвардії
Перекидання Росгвардії
Перекидання Росгвардії
Перекидання Росгвардії
Перекидання Росгвардії
Перекидання Росгвардії
Перекидання Росгвардії
Перекидання Росгвардії
Перекидання Росгвардії
Перекидання Росгвардії
Перекидання Росгвардії
Перекидання Росгвардії
Перекидання Росгвардії
Перекидання Росгвардії

Також джерело томського видання ТВ2 повідомило про перекидання 130 військовослужбовців Росгвардії літаком Іл-76 із Томська до Курська, пояснивши це "напруженістю на кордоні з Україною". Однак дослідникам не вдалося знайти доказів цього.

У CIT встановили, що на одному з відео з росгвардійцями вказано неправильну геолокацію. Колони техніки були зняті не в Білгородській області, що межує з Україною, а в місті Лівни, що за 215 км від України. Колона прямувала в західному напрямку.

Відео з неправильною вказівкою геолокації

Дослідники зазначають, що наразі вони не спостерігали за розміщенням Росгвардії в таборах чи населених пунктах біля українського кордону. Проте сам факт перекидання сил військ нацгвардії вже незвичайний. А в разі вторгнення РФ в Україну саме вони можуть бути використані для контролю захоплених територій. Війська нацгвардії можуть контролювати лінії постачання, а також боротися з партизанами. Такі дії РФ робила в Сирії.

Нагадаємо, 25 січня CIT повідомляли про перекидання десанту до кордону з Україною. У складі було зафіксовано пасажирські вагони, крім техніки. Саме десант може відіграти важливу роль у разі вторгнення РФ до України.