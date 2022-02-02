Россия перебрасывает "Росгвардию" и спецтехнику в сторону Украины, - CIT (видео)

По данным исследователей, часть техники Войск нацгвардии перебрасывается без номерных знаков. Именно росгвардейцы могут контролировать захваченные территории.

Исследователи из независимой организации Conflict Intelligence Team опубликовали в телеграм-канале факты переброски сил Росгвардии в разных частях России.

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Последние дни в нескольких российских городах фиксируются Войска национальной гвардии РФ, входящие в состав Росгвардии. 31 января был замечен эшелон с БТР-80 в специфическом песочно-защитном камуфляже, бронеавтомобили "Урал-ВВ" и "Звезда-В", а также различные военные грузовики с символикой силовой структуры.

[ + – ] Погрузка техники Росгвардии

Как стало известно исследователям, эшелон двигался из Архангельска, а само видео, как утверждает автор, было снято в 400 км к югу в поселке Коноша. Из этого авторы делают вывод, что эшелон двигается в южном направлении. При этом у части автомобилей отсутствуют номерные знаки.

В Тульской области были заснята автоколонна с броневиками "Звезда-В" и КАМАЗами с темно-красными полосками по бортам. Это машины для транспортировки нарядов — "автозаки".

[ + – ] Переброска Росгвардии [ + – ] Переброска Росгвардии [ + – ] Переброска Росгвардии [ + – ] Переброска Росгвардии [ + – ] Переброска Росгвардии

Также источник томского издания ТВ2 сообщил о переброске 130 военнослужащих Росгвардии самолетом Ил-76 из Томска в Курск, объяснив это "напряженностью на границе с Украиной". Однако исследователям не удалось найти доказательств этому.

В CIT установили, что на одном из видео с росгвардейцами указана неправильная геолокация. Колонна техники были сняты не в Белгородской области, граничащей с Украиной, а в городе Ливны, что в 215 км от Украины. Колонна следовала в западном направлении.

[ + – ] Видео с неправильным указанием геолокации

Исследователи отмечают, что на данный момент они не наблюдали размещения Росгвардии в лагерях или населенных пунктах у украинской границы. Однако уже сам факт переброски сил Войск нацгвардии уже необычен. А в случае вторжения РФ в Украину именно они могут быть использованы для контроля захваченных территорий. Войска нацгвардии могут контролировать линии снабжения, а также вести борьбу с партизанами. Такие действия РФ совершала в Сирии.

Напомним, 25 января CIT сообщали о переброске десанта к границе с Украиной. В составе были зафиксировано пассажирские вагоны, кроме техники. Именно десант может сыграть важную роль в случае вторжения РФ в Украину.