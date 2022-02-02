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Военный Фокус Российско-украинская война

Россия перебрасывает "Росгвардию" и спецтехнику в сторону Украины, - CIT (видео)

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росгвардейцы
Фото: скриншот | Колонна техники Росгвардейцев

По данным исследователей, часть техники Войск нацгвардии перебрасывается без номерных знаков. Именно росгвардейцы могут контролировать захваченные территории.

Исследователи из независимой организации Conflict Intelligence Team опубликовали в телеграм-канале факты переброски сил Росгвардии в разных частях России.

Последние дни в нескольких российских городах фиксируются Войска национальной гвардии РФ, входящие в состав Росгвардии. 31 января был замечен эшелон с БТР-80 в специфическом песочно-защитном камуфляже, бронеавтомобили "Урал-ВВ" и "Звезда-В", а также различные военные грузовики с символикой силовой структуры.

Погрузка техники Росгвардии

Как стало известно исследователям, эшелон двигался из Архангельска, а само видео, как утверждает автор, было снято в 400 км к югу в поселке Коноша. Из этого авторы делают вывод, что эшелон двигается в южном направлении. При этом у части автомобилей отсутствуют номерные знаки.

В Тульской области были заснята автоколонна с броневиками "Звезда-В" и КАМАЗами с темно-красными полосками по бортам. Это машины для транспортировки нарядов — "автозаки".

Переброска Росгвардии
Переброска Росгвардии
Переброска Росгвардии
Переброска Росгвардии
Переброска Росгвардии
Переброска Росгвардии
Переброска Росгвардии
Переброска Росгвардии
Переброска Росгвардии
Переброска Росгвардии
Переброска Росгвардии
Переброска Росгвардии
Переброска Росгвардии
Переброска Росгвардии
Переброска Росгвардии

Также источник томского издания ТВ2 сообщил о переброске 130 военнослужащих Росгвардии самолетом Ил-76 из Томска в Курск, объяснив это "напряженностью на границе с Украиной". Однако исследователям не удалось найти доказательств этому.

В CIT установили, что на одном из видео с росгвардейцами указана неправильная геолокация. Колонна техники были сняты не в Белгородской области, граничащей с Украиной, а в городе Ливны, что в 215 км от Украины. Колонна следовала в западном направлении.

Видео с неправильным указанием геолокации

Исследователи отмечают, что на данный момент они не наблюдали размещения Росгвардии в лагерях или населенных пунктах у украинской границы. Однако уже сам факт переброски сил Войск нацгвардии уже необычен. А в случае вторжения РФ в Украину именно они могут быть использованы для контроля захваченных территорий. Войска нацгвардии могут контролировать линии снабжения, а также вести борьбу с партизанами. Такие действия РФ совершала в Сирии.

Напомним, 25 января CIT сообщали о переброске десанта к границе с Украиной. В составе были зафиксировано пассажирские вагоны, кроме техники. Именно десант может сыграть важную роль в случае вторжения РФ в Украину.