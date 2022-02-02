Россия перебрасывает кадыровский полк "Север" в сторону Украины (видео)
На видео попала автоколонна с броневиками и БТРами. Утверждается, что техника направляется к Украине.
На видео попала автоколонна с броневиками и БТРами полка "Север", которая находится в Чечне. Об этом сообщает блогер @GirkinGirkin, публикующий информацию о переброске российских войск на основе открытых данных в сети.
Пользователь в TikTok опубликовал видео с колонной техники, которая следовала в сторону Украины.
"Переброска техники! Вопрос, зачем с Чечни ее гнать?", — указывается в подписи к видео.
В составе автоколонны были замечены военные грузовики и броневики с опознавательными знаками полка "Север".
Другой пользователь с ником Zoka, отслеживающий военные конфликты в Сирии и Украине утверждает, что автоколонна двигается к Украине.
Средняя температура воздуха в Чечне сейчас находится на уровне 8 градусов тепла, поэтому вполне возможно, что из-за этого нет снега. Достоверно установить маршрут движения колонны не удалось.
Добавим, полк "Север" — это часть специального моторизованного полка в составе Росгвардии. Известный также под названием "кадыровцы". В него входит от 700 до 4000 бойцов. На вооружении у них находятся гранатометы, БТРы и БМП вместе с крупнокалиберными орудиями. Ныне полк преобразован в 141-й специализированный моторизированный полк имени Героя РФ Ахмат-Хаджки Кадырова.
Напомним, по информации CIT, Россия начала перебрасывать Росгвардию в сторону Украины. 25 января CIT сообщали о переброске десанта к границе с Украиной. В составе были зафиксировано пассажирские вагоны, кроме техники. Именно десант может сыграть важную роль в случае вторжения РФ в Украину.