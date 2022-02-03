У Білорусі — найбільше розгортання військ із часів Холодної війни, — Столтенберг

Росія розвертає в безпосередній близькості від українського кордону винищувачі Су-35, "Іскандери", засоби ППО С-400, до 30 тисяч сухопутних сил — генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що останніми днями Росія перекинула до Білорусі близько 30 тисяч військових та сучасне озброєння. Це найбільше розгортання російських сил у Європі з часів холодної війни, наголосив генсек НАТО. Про це повідомляє Reuters.

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Столтенберг зазначив, що до Білорусі відправлено російського спецназу, винищувачі — зокрема, Су-35, ракети "Іскандер", системи ППО С-400, до 30 тисяч військовослужбовців МО РФ. Навчання ядерних сил Росії, які невдовзі розпочнуться, відбуватимуться щодня.

Генсек НАТО вкотре закликав Росію до деескалації ситуації, висловив свою готовність до детального діалогу з російською стороною щодо зниження наявних ризиків, контролю за озброєннями та за нерозповсюдженням ядерної зброї.

Незадовго до цього президент США Джо Байден схвалив посилення східного флангу НАТО на 3000 військовослужбовців. З них дві тисячі людей вирушать до Німеччини та Польщі з США, а тисяча солдатів буде перекинута до Румунії з-поміж тих, що вже перебувають у Європі.

Ці сили будуть у місцях нової дислокації найближчим часом. Вони потрібні для того, щоб США могли продемонструвати підтримку своїх європейських союзників в умовах збільшуваної російської агресії, підкреслили чиновники адміністрації Джо Байдена.

Раніше Фокус повідомляв, що Столтенберг заявляє про те, що війська НАТО не будуть перекидатися в Україну, оскільки ця країна не є членом Альянсу, і не може розраховувати на таку ж безпеку, як держави, що входять до НАТО.

Тристоронній союз між Києвом, Варшавою та Лондоном може стати своєрідною компенсацією Україні за туманну перспективу будь-коли бути прийнятими до НАТО.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що погодиться на розміщення у своїй країні військ НАТО, якщо така пропозиція надійде з боку Альянсу.