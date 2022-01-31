НАТО не розміщуватиме свої війська в Україні, — Столтенберг про можливе вторгнення РФ

За словами генсека Альянсу, оскільки Україна не є членом військового блоку, вона не може розраховувати на гарантію 100% безпеки, як країни-члени НАТО.

НАТО не планує перекидати військові підрозділи на територію України на тлі можливого вторгнення РФ. Про це попередив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг.

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За його словами, НАТО повністю виключає можливість проведення військових операцій в Україні та перекидання своїх військ на українські території.

Єнс Столтенберг нагадав, що наша країна не є членом Альясу, тому Київ не може розраховувати на 100% гарантію безпеки з боку військового блоку, як держави-члени. Водночас, як зазначив генсек, НАТО продовжує надавати Україні підтримку, даючи зрозуміти, що "Росія знову застосує силу, будуть запроваджені жорсткі економічні санкції".

На території нашої країни на сьогоднішні, за словами Єнса Столтенберга, працюють військові інструктори Альянсу, які допомагають зміцнювати обороноздатність Києва.

Спілкуючись із журналістами, генсек блоку зазначив, що українська армія "набагато сильніша, ніж у 2014 році", коли Росія анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі. У той же час, у НАТО немає жодної визначеності щодо РФ і її військових планів щодо України.

"Існує реальний ризик (вторгнення армії РФ в Україну — ред.), і тому партнери з НАТО збільшують свою підтримку Україні", — підсумував Єнс Столтенберг.

18 січня Єнс Столтенберг запевняв, що НАТО допоможе Україні реалізувати своє право на самозахист у разі вторгнення Росії.

Нагадаємо, 26 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг зажадав від Росії вивести свої війська з України, Молдови та Грузії. За його словами, Москва розміщує своїх військових в інших країнах без будь-яких дозволів, і цю проблему потрібно вирішувати в межах "Нормандського формату".

Також 26 січня на брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі попередила, що США не надсилатимуть свої війська в Україну на тлі можливого вторгнення РФ. У президента Джо Байдена, за її словами, немає ні інтересу, ні бажання перекидати додаткові військові сили до нашої країни, тому Вашингтон сконцентрується на підтримці союзників НАТО.