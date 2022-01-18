НАТО допоможе Україні реалізувати право на самозахист у разі нападу РФ, — Столтенберг

Представники альянсу намагаються пояснити, що Росія поплатиться, якщо знову спробує застосувати чинність проти України.

Сьогодні, 18 січня, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг під час брифінгу заявив, що у разі масштабного введення російських військ в Україну, сили НАТО та союзники застосують щодо РФ не лише санкції, а й допоможуть Україні реалізувати право на самозахист. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

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"Основне завдання зараз — запобігти військовому нападу на Україну, — заявив Столтенберг. — Тому ми намагаємося донести до Росії недвозначний меседж про те, що якщо вони знову спробують застосувати силу проти України, то поплатяться. Економічно, фінансово та політично. НАТО також надає підтримку. Україні, яка, звичайно ж, має право на самозахист, як і будь-яка інша суверенна країна. І НАТО допоможе скористатися цим правом".

Разом з тим Столтенберг наполягає, що необхідно домагатися прогресу в переговорах політичними засобами.

Нагадаємо, що генсек блоку заявив, що рішення про ухвалення України та Грузії до НАТО було затверджено ще у 2008 році, проте без конкретних дат.

Раніше Фокус повідомляв, що НАТО зміцнює Балтійський регіон. Керівництво альянсу має намір перекинути до Естонії 5 тис. військовослужбовців. В Естонії збудують додаткові казарми, щоб розмістити солдатів підрозділів швидкого реагування