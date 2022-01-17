Зміцнення Балтійського регіону. НАТО перекине до Естонії 5 тис. бійців

Для розміщення солдатів підрозділів швидкого реагування Естонія планує збудувати додаткові казарми.

У межах зміцнення східного флангу НАТО Міністерство оборони Естонії готове розмістити в країні 5 тис. військовослужбовців швидкого реагування. Про це повідомляє естонський портал ERR.

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За словами канцлера Міноборони республіки Кусті Сальма, контингент сил НАТО буде розміщений у районі міста Тапа, де є необхідна територія для складування зброї та різного обладнання для підрозділів швидкого реагування.

"Ми чітко бачимо, що у плані політики стримування Балтійський регіон варто зміцнити. Є чіткі плани, як це зробити в разі потреби", – пояснив Сальм.

Канцлер зазначив, що якщо натовські війська дислокуватимуться на постійній основі, Естонія готова створити для цього додаткову інфраструктуру. Зокрема, йдеться про будівництво нових казарм, які дозволять додатково розміщувати солдатів армії союзників. А до того часу військовослужбовців можна буде розмістити у спеціальних контейнерах та наметах.

"Союзники не приїдуть до нас спати в казармах, якщо їм доведеться прибути сюди з метою зміцнення військової потужності", — сказав Сальма, зазначивши, що уряд країни чітко контролює стан нерухомості і йому відомо, скільки необхідно додаткового місця для того, щоб забезпечити союзників житлом.

Раніше повідомлялося, що Військово-повітряні сили Швеції перекинули сили оперативного реагування на острів Готланд, що розташований у Балтійському морі. Ці дії були вжиті після того, як три десантні кораблі ВМС РФ увійшли в акваторію Балтійського моря через протоку Великий Бельт у Данії.

Група конгресменів від Республіканської партії США запропонувала внести законопроєкт, який оголошує Україну країною "НАТО-плюс". Новий статус дозволить забезпечити прискорений розгляд питання щодо додаткових постачань в Україну американських оборонних товарів та послуг.