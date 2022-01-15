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Швеція перекинула війська на острів Готланд у відповідь на маневри РФ у Балтійському морі

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Фото: Facebook | Швеція зміцнила війська на острові Готланд через активність РФ

Міноборони країни пояснило цей крок напруженістю між РФ та Україною, а також погіршенням відносин держави-агресора та НАТО.

Військово-повітряні сили Швеції перекинули спеціальний оперативний підрозділ на острів Готланд, розташований в акваторії Балтійського моря, у відповідь посилення активності російських військ у регіоні. Про це міністр оборони Швеції Петер Хультквіст заявив у коментарі агентству AFP.

Журналісти повідомили, що ВПС Швеції направили близько 10 бойових броньованих машин та десятки військових для патрулювання портового міста Вісбю у Готланді. Такого кроку було зроблено після того, як раніше цього тижня три російські десантні кораблі увійшли до Балтійського моря через протоку Великий Бельт у Данії, а також у зв'язку з "посиленням напруженості у відносинах між РФ і НАТО", йдеться у публікації.

"Збройні сили вживають необхідних заходів для захисту цілісності Швеції та демонстрації нашої здатності захищати Швецію та шведські інтереси", — заявив Хультквіст.

За словами голови Міністерства оборони Швеції, війська розгорнуті для зміцнення позицій "у кількох місцях" на острові на тлі "посилення російської активності у Балтійському морі". Журналісти зазначили, що шведська держава рідко вдається до таких кроків.

Хультквіст додав, що влада "знає про існуючі ризики" і країна "не буде захоплена зненацька".

Міністерство оборони Швеції у свою чергу повідомило, що спеціальний оперативний підрозділ Військово-повітряних сил був перекинутий на Готланд у п'ятницю, 14 січня, "на випадок непередбачених обставин". Прес-служба відомства вказала, що ці кроки варто розглядати як "адаптацію до напруженої ситуації у відносинах між РФ та Україною".

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Фото перекидання шведських військ на Готланд

"Це не обов'язково означає посилення загрози, але ми завжди пристосовуємося до ситуації, що склалася", — заявив начальник оперативного відділу шведських збройних сил Міхаель Клаессон.

Готланд, найбільший острів Швеції, який знаходиться приблизно за 330 кілометрів від Калінінграда, штаб-квартири Балтійського флоту РФ. У 2019 році Швеція розмістила на острові оновлену систему протиракетної оборони "земля-повітря". Готланд є стратегічно важливим островом, тому що його захоплення означає отримання контролю над Балтійським морем та можливість ізоляції прибалтійських країн.

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Розташування острова Готланд

Нагадаємо, у листопаді минулого року Хултквіст заявив, що його країна готова відправити солдатів в Україну для освітньої місії ЗСУ.

Тим часом 15 січня українська розвідка повідомила, що у непідконтрольному уряду Горлівці Донецької області стався витік хімікатів на заводі "Стирол" і РФ може використати це як привід для вторгнення в Україну.