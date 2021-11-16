На фоні ескалації біля кордонів: Швеція заявила про готовність направити своїх солдатів в Україну

У ЄС вже близько місяця розробляють план створення військово-консультативної місії в Україні. У її межах навчатимуть бійців ЗСУ та покращуватимуть військову вищу освіту.

Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст заявив, що його країна готова відправити солдатів до України для освітньої місії ЗСУ. Про це він заявив в ефірі телеканалу TV4.

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Через концентрацію російських військ поруч із кордоном України міністр оборони заявив про готовність відправлення шведських військових до України. Це може стати частиною місії навчання бійців ЗСУ, до якої виявили інтерес кілька країн ЄС.

Зауважимо, що про появу військово-консультативної місії ЄС заявляв ексміністр оборони Андрій Таран. За його словами, місія з’явиться до кінця 2021 року. Україна вела активні переговори з ЄС, за підсумками яких очікується залучення 30 постійних радників ЄС.

Участь європейців, як стверджував Таран, дозволить провести інституційний аудит, а в Збройних силах буде створено багаторівневу систему військової освіти, а також запроваджено якісне дистанційне навчання.

Раніше в ЗМІ писали, що ідею про створення військово-консультативної місії підтримали 8 країн.

Естонія Латвія Литва Польща Румунія Словаччина Швеція Фінляндія

Нагадаємо, у розмові з Путіним президент Франції заявив, що вони готові захищати територіальну цілісність України. За інформацією Міноборони, біля українських кордонів перебуває понад 100 тисяч російських військових.

На Заході розвідка попереджає Україну про "високу ймовірність" дестабілізації з боку Росії цієї зими. У Кремлі всі докази та публікації в ЗМІ відкидають, заявляючи про те, що країна не несе ні для кого загрози.