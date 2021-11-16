На фоне эскалации у границ: Швеция заявила о готовности направить своих солдат в Украину

В ЕС уже около месяца разрабатывают план по созданию военно-консультативной миссии в Украине. В ее рамках будут обучать бойцов ВСУ и улучшать военное высшее образование.

Министр обороны Швеции Питер Хултквист заявил, что его страна готова отправить солдат в Украину для образовательной миссии ВСУ. Об этом он заявил в эфире телеканала TV4.

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Из-за концентрации российских войск рядом с границей Украины министр обороны заявил о готовности отправки шведских военных в Украину. Это может стать частью миссии обучения бойцов ВСУ, к которой проявили интерес несколько стран ЕС,

Отметим, что о появлении военно-консультативной миссии ЕС заявлял экс-министр обороны Андрей Таран. По его словам, миссия появится до конца 2021 года. Украина вела активные переговоры с ЕС, по итогам которых ожидается привлечение 30 постоянных советников ЕС.

Участие европейцев, как утверждал Таран, позволит провести институционный аудит, а в Вооруженных силах будет создана многоуровневая система военного образования, а также введено качественное дистанционное обучение.

Ранее в СМИ писали, что идею о создании военно-консультативной миссии поддержали 8 стран:

Эстония Латвия Литва Польша Румыния Словакия Швеция Финляндия

Напомним, в разговоре с Путиным президент Франции заявил, что они готовы защищать территориальную целостность Украины. По информации Минобороны, у украинских границ находится более 100 тысяч российских военных.

На Западе разведка предупреждает Украину о "высокой вероятности" дестабилизации со стороны России этой зимой. В Кремле все доводы и публикации в СМИ отбрасывают, заявляя о том, что страна не несет ни для кого угрозы.