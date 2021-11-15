Запад предупредил Украину о "высокой вероятности" дестабилизации со стороны РФ этой зимой

Выводы иностранной разведки, по данным Минобороны, основаны не только на большой концентрации российских войск у границ.

Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" ситуации в Украине со стороны России уже этой зимой на фоне того, как РФ сконцентрировала у границ более 90 тысяч военных. Об этом изданию Financial Times заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По словам чиновницы, хотя интерпретации западной разведки "требуют дальнейшего обсуждения", "высокая вероятность эскалации ситуации" все же сохраняется.

На вопрос, является ли риск российской военной агрессии на данный момент более высоким, чем в прошлые годы, Маляр ответила: "Информация нашей (военной разведки) совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации на Украине этой зимой".

Замминистра обороны отметила, что выводы союзников Украины были "основаны не только на информации о численности российских войск вдоль украинской границы", предполагая, что Вашингтон располагал дополнительной разведывательной информацией о намерениях президента РФ Владимира Путина.

Россия развернула на северном, восточном и южном участках границы Украины до 114 тысяч военнослужащих, в том числе около 92 тысяч солдат пехоты, сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он также отметил, что Россия "демонстративно оставила свои танки, боевые машины и реактивные системы возле нашей границы" после масштабных совместных военных учений с Беларусью в сентябре этого года

"Это можно рассматривать как подготовку к масштабному вторжению и как попытку психологического давления", — сказал Буданов.

Напомним, недавно Bloomberg опубликовал статью, в которой говорилось, что США предупредили союзников по Евросоюзу о возможном вторжении российских подразделений в Украину. В свою очередь в Кремле заявили, что Россия не представляет угрозы ни для какой страны, а публикация о возможном вторжении в Украину является "пустым нагнетанием".

Ранее Фокус писал, что британские спецназовцы из SAS и Paras могут быть переброшены в Украину в случае вторжения РФ.