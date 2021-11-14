Опасность вторжения России: британский спецназ готов направить в Украину 600 военных, - Mirror

Британские спецназовцы из SAS и Paras могут быт ьпереброшены в Украину, поскольку MI6 предупреждает премьер-министра Великобритании, о том, что Путин может представлять угрозу для Украины и Запада.

Оперативная группа из почти 600 британских военнослужащих готова к развертыванию в Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться в нашу страну, сообщает Mirror.

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Подразделения сил специального назначения SAS и парашютного полка Paras предупредили о том, что они могут быть отправлены в Украину в течение нескольких часов. Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и глава MI6 сообщили, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада. Сейчас идет подготовка группы британских военных, которая состоит из членов SAS, Специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й десантно-штурмовой бригады.

Источник издания сообщил, что "от 400 до 600 военнослужащих готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом. Они готовились к обоим вариантам". Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер предупредил, что существует самый большой риск начала войны между Западом и Россией, чем когда-либо со времен холодной войны.

Напряженность нарастает после того, как ЕС обвинил Беларусь в том, что эта страна привезла тысячи мигрантов, чтобы спровоцировать гуманитарный кризис на границе с Польшей, и в этот кризис могут быть втянуты Россия и НАТО. Путин предупредил, что внеплановые учения НАТО в Черном море представляют собой серьезную проблему для Москвы и что Россия не имеет никакого отношения к кризису на границе Беларуси с другими странами блока. Официальные лица США предупредили европейских союзников о возможном нападении, которое станет кульминацией длительной вражды Кремля с Украиной.

Российские официальные лица настаивали на том, чтобы их войска были отправлены к границе только в ответ на усиление пограничной активности НАТО.

Высокопоставленные источники издания в британском оборонном ведомстве заявили, что сотни парашютистов при поддержке артиллерийских подразделений могут высадится в Украине в течение 36 часов после того, как получат на это разрешение.

На кадрах, которые распространяют в социальных сетях видно огромное количество российской военной техники возле города Воронеж, в более чем 300 км к востоку от границы с Украиной. Сообщается, что сюда было переброшено большое количество российских танков, гаубиц и бронетехники.

Кремль заявил, что Запад "играет с огнем", размещая военные корабли и самолеты-шпионы в Черном море. Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Украину в поддержке ее безопасности. Министерство обороны Великобритании заявило, что Соединенное королевство и его союзники поддерживают суверенитет Украины.

В пятницу Королевские ВВС заявили, что их "Тайфуны" сопровождают два российских бомбардировщика Ту160 подальше от "зоны интересов Великобритании" над Северным морем.

Напоминаем, что Лукашенко попросил у президента России ракеты "Искандер". По словам Лукашенко, он планирует разместить ракеты в западных и южных регионах Беларуси.

Фокус писал о том, что на границе Польши и Беларуси найден мертвым гражданин Сирии.

Также напоминаем, что Россия и Беларусь провели совместную высадку десанта недалеко от границы с Польшей. Во время высадки погибли двое военных.