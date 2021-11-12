РФ и Беларусь провели совместную высадку десанта в 30 км от Польши: есть потери (фото, видео)

По информации СМИ, во время десантирования погибло двое российских военных. Сами учения прошли из-за "наращивания военной деятельности у границы".

На западе Беларуси на полигоне "Гожский" белорусские и российские военные провели совместные учения по высадке десанта. Во время маневров погибло двое российских десантников. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

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В ведомстве заявили, что причиной для учений стали "наращивания военной деятельности вблизи границы" Беларуси. Таким образом была совершена проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства.

[ + – ] Расположение полигона "Гожский"

Сообщается, что на полигоне проводили высадку тактический воздушный десант от ССО Беларуси и ВДВ России. Для этого были задействованы самолеты Ил-76, вертолеты, а также войска ПВО Беларуси. После десантирования военные двух стран отработали ряд учебно-боевых задач, в том числе по захвату и удержанию плацдарма, поиск и уничтожение объектов и выявление ДРГ условного противника.

[ + – ] Российский десантник

Как пишет Bypol, во время операции произошло схождение двух парашютистов с погашением купола одного из них. В результате погиб офицер и срочник из РФ. В заявлении белорусского ведомства о погибших не указывалось.

Напомним, из-за ситуации с беженцами в воздушном пространстве Беларуси будут регулярно летать стратегические бомбардировщики России. Также из-за напряженной ситуации, Украина проведет учения теробороны на границе с Беларусью из-за риска перехода мигрантов в Украину.