РФ и Беларусь провели совместную высадку десанта в 30 км от Польши: есть потери (фото, видео)
По информации СМИ, во время десантирования погибло двое российских военных. Сами учения прошли из-за "наращивания военной деятельности у границы".
На западе Беларуси на полигоне "Гожский" белорусские и российские военные провели совместные учения по высадке десанта. Во время маневров погибло двое российских десантников. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.
В ведомстве заявили, что причиной для учений стали "наращивания военной деятельности вблизи границы" Беларуси. Таким образом была совершена проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства.
Сообщается, что на полигоне проводили высадку тактический воздушный десант от ССО Беларуси и ВДВ России. Для этого были задействованы самолеты Ил-76, вертолеты, а также войска ПВО Беларуси. После десантирования военные двух стран отработали ряд учебно-боевых задач, в том числе по захвату и удержанию плацдарма, поиск и уничтожение объектов и выявление ДРГ условного противника.
Как пишет Bypol, во время операции произошло схождение двух парашютистов с погашением купола одного из них. В результате погиб офицер и срочник из РФ. В заявлении белорусского ведомства о погибших не указывалось.
Напомним, из-за ситуации с беженцами в воздушном пространстве Беларуси будут регулярно летать стратегические бомбардировщики России. Также из-за напряженной ситуации, Украина проведет учения теробороны на границе с Беларусью из-за риска перехода мигрантов в Украину.