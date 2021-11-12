РФ і Білорусь провели спільну висадку десанту за 30 км від Польщі: є втрати (фото, відео)

За інформацією ЗМІ, під час десантування загинуло двоє російських військових. Самі навчання пройшли через "нарощування військової діяльності біля кордону".

На заході Білорусі на полігоні "Гозький" білоруські та російські військові провели спільні навчання з висадки десанту. Під час маневрів загинуло двоє російських десантників. Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У відомстві заявили, що причиною для навчань стали "нарощування військової діяльності поблизу кордону" Білорусі. Таким чином було здійснено перевірку одного з компонентів сил реагування Союзної держави.

[ + – ] Розташування полігону "Гозький"

Повідомляється, що на полігоні проводили висадку тактичний повітряний десант від СЗГ Білорусі та ВДВ Росії. Для цього було задіяно літаки Іл-76, гелікоптери, а також війська ППО Білорусі. Після десантування військові двох країн відпрацювали низку навчально-бойових завдань, у тому числі щодо захоплення й утримання плацдарму, пошук і знищення об'єктів і виявлення ДРГ умовного противника.

[ + – ] Російський десантник

Як пише Bypol, під час операції сталося сходження двох парашутистів із погашенням купола одного з них. Унаслідок цього загинув офіцер і терміновик із РФ. У заяві білоруського відомства про загиблих не вказувалося.

Нагадаємо, через ситуацію з біженцями в повітряному просторі Білорусі регулярно літатимуть стратегічні бомбардувальники Росії. Також через напружену ситуацію Україна проведе навчання тероборони на кордоні з Білоруссю через ризик переходу мігрантів до України.