Стратегічні бомбардувальники РФ літатимуть над Білоруссю на регулярній основі (відео)

Як стверджують у Міноборони Білорусі, таке рішення є адекватним реагуванням на ситуацію на землі та повітрі.

Міноборони Білорусі дозволило проводити регулярні польоти у своєму повітряному просторі російським бомбардувальникам Ту-22М3. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Повідомляється, що літаки здійснюватимуть польоти вздовж держкордону на західному та північно-західному напрямку. За рішенням відомства, вже відпрацьовано практичну взаємодію у польоті винищувачів Су-30 та Ту-22М3. Вони виконували завдання патрулювання.

При цьому базуватимуться бомбардувальники на території РФ. Стверджується, що раніше польоти стратегічної бомбардувальної авіації мали циклічний характер, а з 10 листопада вони стануть регулярними.

"Це заходи адекватного реагування на обстановку, що складається, як у повітрі, так і на землі", — вказується в публікації.

Наголошується також, що Міноборони Білорусі наростили склад чергових сил протиповітряної оборони.

[ + – ] Відео патрулювання

Ту-22М — це далекий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, який переміщується на надзвуковій швидкості. Модифікація М3 отримала потужніші двигуни НК-25 і нову систему електропостачання літака.

Нагадаємо, Росія перекинула до Білорусі винищувачі Су-30СМ для охорони повітряних кордонів Союзної держави.

Зазначимо, що глава МЗС Білорусі заявив, що Крим зараз є російською територією.