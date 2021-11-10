Крим зараз є російською територією, — глава МЗС Білорусі.

Під час спілкування з журналістами міністр також додав, що позиція Білорусі щодо Криму "залишається такою, якою була".

Глава міністерства закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що окупований український Крим "зараз є російською територією". Слова чиновника наводить "РІА Новини".

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При цьому чиновник додав, що Мінськ не змінив своєї позиції щодо належності півострова.

"Позиція Білорусі щодо Криму залишається такою, якою була. Ми розуміємо насправді, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього", — заявив Макей.

Відомо, що 10 листопада він провів зустріч із російським колегою, главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, на якій обговорювалися двосторонні питання та актуальні міжнародні проблеми, зокрема криза з мігрантами на кордоні з Польщею.

Як відомо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що у нього "розв'язані" руки і він може визнати Крим російським, однак за однієї умови — якщо останній олігарх із РФ почне постачати свою продукцію на півострів.

Також Олександр Лукашенко повідомляв про можливі рейси авіакомпанії "Белавіа" до Криму, на що в Україні пригрозили Білорусі новими санкціями.

Зазначимо, що у квітні опозиціонерка Світлана Тихановська, яка програла президентські вибори в Білорусі, заявила, що Крим це Україна і що вона готова повторити це в Києві.