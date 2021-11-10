Крим зараз є російською територією, — глава МЗС Білорусі.
Під час спілкування з журналістами міністр також додав, що позиція Білорусі щодо Криму "залишається такою, якою була".
Глава міністерства закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що окупований український Крим "зараз є російською територією". Слова чиновника наводить "РІА Новини".
При цьому чиновник додав, що Мінськ не змінив своєї позиції щодо належності півострова.
"Позиція Білорусі щодо Криму залишається такою, якою була. Ми розуміємо насправді, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього", — заявив Макей.
Відомо, що 10 листопада він провів зустріч із російським колегою, главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, на якій обговорювалися двосторонні питання та актуальні міжнародні проблеми, зокрема криза з мігрантами на кордоні з Польщею.
Як відомо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що у нього "розв'язані" руки і він може визнати Крим російським, однак за однієї умови — якщо останній олігарх із РФ почне постачати свою продукцію на півострів.
Також Олександр Лукашенко повідомляв про можливі рейси авіакомпанії "Белавіа" до Криму, на що в Україні пригрозили Білорусі новими санкціями.
Зазначимо, що у квітні опозиціонерка Світлана Тихановська, яка програла президентські вибори в Білорусі, заявила, що Крим це Україна і що вона готова повторити це в Києві.