"Готова підтвердити в Києві": Тихановська визнала Крим українським (відео)

Лідерка білоруської опозиції стверджує, що чекає запрошення в Україну, а також більшого тиску нашої країни на режим Лукашенка.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вважає окупований Крим частиною України і готова повторити це в Києві. Про це вона розповіла в інтервʼю "Європейській правді".

"Крим — український. Коли говориш невизначено — це не означає, що ти помиляєшся, ти просто говориш дипломатичною мовою", — заявила Тихановська.

Вона також сказала, що готова підтвердити свою позицію в Києві, а також чекає запрошення в Україну від уряду й більш жорстку позицію щодо режиму Олександра Лукашенка.

"Ми хочемо переконати офіційну Україну… Не те щоб переконати — хочемо донести нашу точку зору: щоб режим впав, щоб змусити його почати спілкування з білорусами, потрібний максимальний тиск — політичний, економічний. Україна в цьому питанні може зробити дуже багато", ㅡ сказала вона, додавши, що вдячна за підтримку Білорусі з боку українців.

Це не перший випадок, коли у Тихановської запитують, кому належить Кримський півострів. Ще в липні головна конкурентка Лукашенка, в інтервʼю "Єврорадіо" повідомила слухачам: "Юридично Крим український, фактично — російський. І не мучте мене більше".

Пізніше вона уточнила свою позицію щодо окупованого півострову.

"Коли я була претенденткою в кандидати, або кандидаткою в президенти, я озвучувала позицію, яка у нас ніби прийнята в Білорусі, що Крим "de jure" український, а "de facto" — російський. Але ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і ми всі розуміємо, що Крим відійшов іншій державі в протиріччя цим міжнародним законам", — сказала Тихановська в інтервʼю литовському телеканалу LRT.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба: для того, щоб відбувся офіційний телефонний дзвінок, Тихановська повинна чітко висловити свою позицію щодо російської агресії проти України.