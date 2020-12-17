Кулеба о контактах с Тихановской: “Нужно созреть всем сторонам”. И пусть ответит, чей Крым

Министр иностранных дел заявил, что его команда контактировала с командой лидера белорусской оппозиции, однако до официальных переговоров пока не дошло.

Для того, чтобы состоялся официальный телефонный звонок, Тихановская должна четко выразить свою позицию касательно российской агрессии против Украины, заявил Кулеба в интервью радио НВ.

Он подчеркнул, что это в ее же интересах. "Первый же вопрос, когда она начнет общение со СМИ станет: "Чей Крым?". Любой нечеткий ответ Тихановской будет играть против нее самой", — ответил Кулеба на вопрос ведущей.

Также министр подчеркнул, что он открыт к любым контактам, но к ним нужно созреть обеим сторонам. И несмотря на политическое различие с нынешней властью в Беларуси, экономические отношения между странами страдать не должны.

Ранее белорусская оппозиционерка заявляла про Крым следующее: "Моя личная точка зрения – есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине".

Сообщалось, что она против любой российской агрессии на Донбасе. При этом отмечалось, что это ее личная позиция. Позиция президента Беларуси может измениться, заявляла Тихановская.

Точной даты посещения Светланы Тихановской Украины по-прежнему нет, ранее сообщалось, что такой визит планируется в январе следующего года.