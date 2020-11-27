Визит перенесли: Светлана Тихановская посетит Украину в январе

Об этом рассказал ее советник Франак Вячорка

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская перенесла свой визит в Украину на начало 2021 года. Ранее сообщалось, что визит может состояться в октябре, однако пандемия коронавируса внесла коррективы. Об этом пишет УНИАН.

Светлана Тихановская в начале октября сообщала, что детали визита обсуждает с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и уже тогда отмечала, что дата визита в Украину пока не утверждена.

"Надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точнее, согласовываем. Но условий нам не выдвигают, это дружеская встреча", – говорила она.

Однако в эфире "Громадського радио" ее советник Франак Вячорка отметил, что визит, скорей всего, состоится в январе 2021 года.

"Сейчас ничего планировать невозможно из-за коронавируса, из-за политической ситуации, все меняется очень быстро. План посетить Украину был еще в октябре, но перенесся, появились другие планы, поэтому я сомневаюсь, что визит будет в этом году, скорее всего, в начале следующего", — пояснил он.

По его словам, по поводу визита белорусской оппозиционерки, команда Тихановской коммуницирует с МИД Украины, но "визит в Украину точно должен состояться".

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская — 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%. Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками и многочисленные аресты. Тихановской пришлось покинуть Беларусь. Протесты в стране продолжаются до сих пор.