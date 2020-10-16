Тихановская собралась приехать в Киев

Белорусская оппозиционер Светлана Тихановская выразила благодарность Украине за ее позицию о событиях в Беларуси и планирует поездку в Киев. Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

"Мы очень рады, что Украина заняла сильную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет отдельный список, возможно, они поддержат санкции, введенные ЕС. Это явный знак поддержки белорусского народа в борьбе", – сообщила Тихановская.

По ее словам, Беларусь хочет строить партнерские, взаимовыгодные отношения с Украиной.

"Они близки нам исторически и культурно. На Западе меня часто спрашивают, понимают россияне белорусский язык, когда вы начинаете говорить. Отвечаю: "Нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы понимаем украинский, они понимают нас", – сказала она.

Оппозиционер отметила, что планирует поездку в Киев после местных выборов.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что лидер оппозиции Светлана Тихановская получила по его распоряжению 15 тысяч долларов для проживания в Литве.

А белорусский музыкант и лидер группы "BRUTTO" Сергей Михалок жестко раскритиковал свою соотечественницу после того, как она заявила, что президент России Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах с Александром Лукашенко.