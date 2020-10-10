Ранее Тихановская заявила, что сделала бы посредником в переговорах с Лукашенко российского президента.

Белорусский музыкант и лидер группы "BRUTTO" Сергей Михалок жестко раскритиковал свою соотечественницу Светлану Тихановскую после того, как она заявила, что президент России Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах с Александром Лукашенко.

Гневная реакция Михалка появилась в Instagram.

Музыкант сначала спросил у Тихановской, которую некоторые страны уже признали легитимным президентом, где же ее указы и распоряжения как главы государства.

"Света, здравствуйте, вы президент. Вы вот с канцлерами встречаетесь, еще что-то... У меня есть пару вопросов к вам. Если вы президент, то где ваш первый указ или декрет. Ну там о земле, б***. Или о роспуске бандформирований, которые сейчас выступают от имени министерства внутренних дел?" – задался вопросом Михалок.

Затем он вспомнил желание Тихановской видеть Путина медиатором на переговорах.

"А тут мне присылают, что вы хотите пользоваться каким-то медиатором. Какой, на*уй, медиатор, извините? Причем медиатором в нашу страну вы зовете самого главного империалиста, по сути, Доктора Зло и самого главного антигероя человечества... вы зовете медиатором Путина!" – удивился Михалок.

Возможный диалог он сравнил с переговорами волка, зайца и лисы, где лиса "на*бет старого волка, а зайца самого съест".

"На переговоры волка с зайцем, бл**ь, приглашается лисица, на х**. Она на**ет старого волка, на х**, а зайца все равно съест! Какой медиатор? Человек, который хочет возобновить Советский Союз! То есть вы, по сути, приглашаете медиатором человека, который должен поддержать новую независимую Беларусь. Но у него другое желание! Он хочет возобновить империю, бл*ть. Не нужен медиатор!... Давай, вали, Света!", – эмоционально высказался артист.

Музыкант призвал Тихановскую издать "какие-то приказы нормальные", а не заниматься привлечением Путина к переговорам.

Осторожно, на видео присуствует нецензурная лексика

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что лидер оппозиции Светлана Тихановская получила по его распоряжению 15 тысяч долларов для проживания в Литве.