"Плакала на шее". Лукашенко рассказал, как дал Тихановской $15 000 на проживание в Литве

На момент своего бегства из страны экс-кандидатка в президенты была уже была назначена на роль "сакральной жертвы" и сама попросила спасти ее от этой участи, говорит Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что лидер оппозиции Светлана Тихановская получила по его распоряжению 15 тысяч долларов для проживания в Литве.

Об этом Лукашенко сообщил в пятницу, 9 октября во время совещания с минздравом, силовиками, губернаторами, а также с вице-премьер-министрами Беларуси по ситуации с Covid-19 в стране. Видео с его обращением опубликовал Telegram-канал "Пул первого".

В частности, президент Беларуси заявил, что спас Тихановскую от роли жертвы, необходимой для обострения политической ситуации в стране: "Тихановская забыла, что президент Беларуси ее спас от этой сакральной жертвы".

По словам Лукашенко, "Замысел был типа Одессы. Поджечь штаб оппозиции и обвинить власть". В связи с получением такой информации от охраны Тихановской, Лукашенко приказал МВД "снять с протестов" более ста силовиков для охраны штаба, где находилось около 50-ти иностранных журналистов, чтобы уберечь лидера оппозиции "от такой кровавой провокации".

Видео: YouTube / РБК

Чтобы спасти жизнь Тихановской, по словам белорусского лидера, пришлось срочно отправить ее за пределы страны.

"И когда она сказала, что у нее нет денег для того, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и ей отдали. "Большое спасибо вам!", на шею, плакала. Вывезли. Более того, я отдал распоряжение нашему посольству в Литве, чтобы помогли ей во всем, в том числе, если нужно, новую квартиру там снять и так далее и тому подобное. Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете", – сказал Лукашенко.

Президент продолжил: "Вот, чтобы вы знали, что произошло в то время. Этой сакральной жертвы не случилось. А представьте, если б это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Вопрос стоял жизни и смерти, и это было ее желание".

Напомним, ранее Лукашенко уже сообщал, что лично помог своей политической оппонентке уехать из страны, однако не приводил подробностей.