"Ее опутали, окутали": Лукашенко рассказал, как помог Тихановской уехать из страны

"Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище".

Александр Лукашенко сообщил, что лично помог своей политической оппонентке Светлане Тихановской уехать из страны, причем, по словам белорусского лидера, сделал он это по ее же просьбе.

"Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел (Литвы, – ред.), спецслужбы", – цитирует Лукашенко белорусское государственное агентство БелТА.

Помимо этого, Лукашенко сказал, что Координационный совет оппозиции – это не более чем "красивое название".

"За границей сегодня, по-моему, уже пять правительств в изгнании", – отметил политик.

Белорусский лидер добавил, что оппозиция не сможет получить финансовую помощь из-за рубежа, так чтобы об этом не узнали власти Беларуси: "Сейчас оппозиция претендует на многомиллионную поддержку от Евросоюза, о которой недавно заявили в Европе, однако эти деньги без ведома государства в страну не поступят".

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"Я президент страны​​​. Не дай бог страна вздыбится и рухнет – вам не будет работы. И вы с меня спросите. И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить", – сказал Лукашенко.

Напомним, президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По данным ЦИК, на них победил Лукашенко. Штаб Тихановской заявил, что не принимает результаты "фальшивого" голосования и потребовал нового голосования. Именно об этом заявила Светлана Тихановская на своей первой пресс-конференции после выезда из Беларуси.