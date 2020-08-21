Дело против Координационного совета в Беларуси: оппозиционеры пришли на допрос

К зданию Следственного комитета сходятся люди, чтобы поддержать членов КС.

В пятницу, 21 августа, в Следственный комитет Беларуси прибыли представители Координационного совета Максим Знак и Сергей Дылевский, пишет TUT.BY.

В частности, Максим Знак прибыл в Следственный комитет для дачи пояснений по уголовному делу в качестве свидетеля.

В комментарии российскому агентству "Интерфакс" Максим Знак рассказал, что ему накануне вечером позвонили и "пригласили на беседу", повестки не было.

К СК также прибыл лидер стачечного комитета Минского тракторного завода и член Координационного совета Сергей Дылевский.

Отмечается, что к зданию СК пришли люди, чтобы поддержать членов Координационного совета, но Знак попросил их не стоять, так как дача пояснений может затянуться

Как сообщает Telegram-канал NEXTA Павла Латушко (уволенного за участие в протестах директора Купаловского театра в Минске) также вызвали в СК. По информации издания, в его доме "нашли" некий компромат.

20 августа в Беларуси возбудили уголовное дело против Координационного совета оппозиции. Дело открыто по статье 361 Уголовного кодекса страны "захват власти".

Ранее штаб Светланы Тихановской опубликовал состав президиума Координационного совета.