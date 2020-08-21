Лукашенко пригрозил заменить протестующих шахтеров украинскими

По его словам, при необходимости можно привлечь специалистов из других стран.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил заменить протестующих местных шахтеров украинскими.

Об этом он заявил во время визита на агрокомбинат "Дзержинский", передает БЕЛТА.

По его словам, при необходимости можно привлечь специалистов из других стран. Это касается и шахт "Беларуськалия".

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете – ладно. Я (даю. – Ред.) команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысяч человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут – во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных", – добавил Лукашенко.

Ранее во все госучреждения Беларуси были разосланы письма с требованием наказать работников за забастовки. Тем временем у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) ОМОН разгонял собравшихся людей. Среди протестующих были и работники МТЗ.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, в новом видеообращении поблагодарила протестующих на предприятиях и призвала продолжать забастовки, потому что они "пугают диктатуру". Александр Лукашенко заявил, что решит проблему с протестами в Беларуси в "ближайшие дни".