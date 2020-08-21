Беларуси нужны новые выборы и диалог с нынешней властью, – Тихановская
Светлана Тихановская дала первую пресс-конференцию после выезда из Беларуси.
Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала провести новые выборы в стране.
Об этом она заявила 21 августа в Вильнюсе на пресс-конференции.
"Насилие должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново: свободно, честно и прозрачно. Этого требует народ Беларуси, и он должен быть услышан", – сказала Тихановская.
При этом она призвала другие страны уважать суверенитет Беларуси.
"Я хочу поблагодарить все страны, которые выказывают поддержку. Я призываю все страны уважать суверенитет Беларуси", – добавила она.
Кроме того, Тихановская поддерживает мирные протесты и надеется на диалог с властью.
"Я очень надеюсь и верю в то, что руководство услышит свой народ. И что, как нам говорилось, президент любит свою страну и народ. То, что он видит, ясно дает понять – люди хотят перемен. Надеюсь, здравый смысл преобладает, народ будет услышан, а стороны выйдут на диалог, и состоятся новые, прозрачные выборы", – заявила Тихановская.
Она заявила, что обязательно вернется в Беларусь, но не сейчас.
По словам Тихановской, она сможет приехать, когда будет чувствовать себя в безопасности.
"Я очень люблю свою родину", – добавила она.
Кроме того, Тихановская утверждает, что попыток связаться с ней со стороны России до сих пор не было.
О том, что кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно 11 августа. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.
21 августа Светлана Тихановская в новом видеообращении поблагодарила протестующих на предприятиях и призвала продолжать забастовки, потому что они "пугают диктатуру".