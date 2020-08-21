Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала провести новые выборы в стране.

Об этом она заявила 21 августа в Вильнюсе на пресс-конференции.

"Насилие должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново: свободно, честно и прозрачно. Этого требует народ Беларуси, и он должен быть услышан", – сказала Тихановская.

При этом она призвала другие страны уважать суверенитет Беларуси.

"Я хочу поблагодарить все страны, которые выказывают поддержку. Я призываю все страны уважать суверенитет Беларуси", – добавила она.

Кроме того, Тихановская поддерживает мирные протесты и надеется на диалог с властью.

"Я очень надеюсь и верю в то, что руководство услышит свой народ. И что, как нам говорилось, президент любит свою страну и народ. То, что он видит, ясно дает понять – люди хотят перемен. Надеюсь, здравый смысл преобладает, народ будет услышан, а стороны выйдут на диалог, и состоятся новые, прозрачные выборы", – заявила Тихановская.

Она заявила, что обязательно вернется в Беларусь, но не сейчас.

По словам Тихановской, она сможет приехать, когда будет чувствовать себя в безопасности.

"Я очень люблю свою родину", – добавила она.

Кроме того, Тихановская утверждает, что попыток связаться с ней со стороны России до сих пор не было.

О том, что кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно 11 августа. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

21 августа Светлана Тихановская в новом видеообращении поблагодарила протестующих на предприятиях и призвала продолжать забастовки, потому что они "пугают диктатуру".