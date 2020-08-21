Трансляция: Тихановская дает первую пресс-конференцию после начала протестов

Пресс-конференция проходит в Литве, куда Тихановская уехала через несколько дней после выборов.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская впервые дает пресс-конференцию после начавшихся в стране протестов против режима действующего президента Александра Лукашенко.

В частности, она призвала все страны уважать суверенитет Беларуси. А также заявила, что вернется в Белоруссию только тогда, когда будет чувствовать там себя в безопасности.

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе телефонного разговора с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом выразил благодарность США за поддержку суверенитета Минска. Утверждается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В его ходе "стороны обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси и обменялись мнениями по развитию дальнейших двусторонних отношений".

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал ситуацию вокруг протестов в Беларуси 17 августа. "Ситуация ужасная", – заявил он и отметил, что Вашингтон "внимательно следит за развитием событий".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в Евросоюзе не хотели бы, чтобы развитие событий в Беларуси пошло по украинскому сценарию. По его словам, Евросоюз заинтересован в демократическом переходном периоде в Беларуси, а именно в переговорах власти с оппозицией и организации новых выборов.

В пятницу, 21 августа, в Следственный комитет Беларуси прибыли представители Координационного совета оппозиции Максим Знак и Сергей Дылевский. В частности, Максим Знак прибыл для дачи пояснений по уголовному делу в качестве свидетеля. Он рассказал, что ему накануне вечером позвонили и "пригласили на беседу", повестки не было.