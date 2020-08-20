Официальные лица США и Беларуси впервые поговорили после начала протестов в стране

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе телефонного разговора с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом выразил благодарность США за поддержку суверенитета Минска. Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на МИД страны.

Утверждается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В его ходе "стороны обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси и обменялись мнениями по развитию дальнейших двусторонних отношений".

Напомним, президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал ситуацию вокруг протестов в Беларуси 17 августа. "Ситуация ужасная", – заявил он и отметил, что Вашингтон "внимательно следит за развитием событий".

США и страны Евросоюза пока не признали официальные итоги выборов в Белоруссии.

Госсекретарь США Майк Помпео выпустил заявление по поводу протестов и выборов в Беларуси. Он отметил, что выборы не были свободными или справедливыми, и что США решительно осуждают насилие против протестующих. Позже он заявил, что ЕС и США должны объединить усилия по преодолению кризиса в Беларуси.

МИД Беларуси отверг все обвинения со стороны западных лидеров, подчеркнув, что "отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной неправде". Президент Беларуси при этом заявил, что ситуацию в республике "раскачивают" из-за рубежа.

Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало 20 августа сообщил, что представители Вашингтона сказали, что пока не намерены посылать в Минск своего нового посла. "Насколько я понимаю, до того момента, как ситуация не будет урегулирована, они не должны направлять посла, потому что посол вручает верительные грамоты президенту, а соответственно, это будет означать признание Лукашенко", – добавил он.