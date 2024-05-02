Штурм парламента, стычки с полицией: в Грузии тысячи людей вышли на протесты (фото, видео)

По словам журналистов, силовики применили слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. В сети уже появились кадры с пострадавшими. В МВД Грузии прокомментировали ситуацию.

Related video

В Грузии продолжаются протесты. Митингующие сообщают, что силовики применяют против них резиновые пули. Об этом пишет "Эхо Кавказа".

Сообщается, что 1 мая парламент Грузии утвердил закон об "иноагентах" во втором чтении. Голосование состоялось на фоне массовых протестов грузин, которые считают законопроект калькой на российское законодательство.

По словам журналистов, на митинги в Тбилиси вышли тысячи человек. Сотрудники МВД начали разгонять протестующих. Они применили слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. В сети уже появились кадры с пострадавшими. Некоторым из них оказывают первую помощь другие демонстранты, а некоторым — врачи скорой помощи. На митинге слышны крики: "Нет России", "Русские", "Рабы".

При этом в МВД Грузии отрицают использование силовиками резиновых пуль, хотя говорят, что "законные основания" для этого есть. Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил, что демонстранты пытаются ворваться в здание законодательного органа. Силовики используют против них спецсредства – водомет, слезоточивый газ и перцовый спрей. По его словам, против правоохранителей используют некие "удушающие вещества и газы". Он отметил, что их якобы невозможно приобрести в магазинах в Грузии.

Митинг в Грузии

Также издание пишет, что, согласно распоряжению спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, с 23:00 часов 1 мая по местному времени в законодательном органе усилены меры безопасности.

"В связи с нападением на здание Парламента Грузии, которое создает опасность для жизни и здоровья лиц, находящихся во дворце, объявлен "красный уровень" безопасности. Во время его действия все лица обязаны покинуть здание парламента. Исключение допускается для лиц, которые будут определены главой администрации парламента для предотвращения угроз. Целью этого мероприятия является защита жизни и здоровья лиц, находящихся во дворце Парламента", – сказано в заявлении.

Митинг в Грузии

Почему в Грузии выходят на протесты

Отметим, что еще 9 апреля в Тбилиси начались протесты. Митинги начались после того, как лидер парламентского большинства Грузинской мечты Мамука Мдинарадзе заявил, что его партия во второй раз внесет в парламент законопроект о "иностранных агентов".

"Возвращение этого закона – оскорбление всех нас и этой страны, этот закон – русский закон, и не точка, а восклицательный знак. Вы один в один перевели с российского", — прокомментировал такое решение оппозиционер Шалвой Папуашвили.

17 апреля сообщалось, что в ЕС пригрозили Грузии проблемами со вступлением из-за закона об "иноагентах". Боррель призывает власти государства воздержаться от принятия законодательства, которое может скомпрометировать путь страны в европейское сообщество, поддерживаемый подавляющим большинством граждан.