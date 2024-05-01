Парламент Грузии во втором чтении поддержал законопроект об "иноагентах" (видео)

Против документа проголосовали только 23 грузинских парламентария. Финальное голосование, по словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, состоится через две недели.

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Парламент Грузии 83 голосами поддержал во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", однако это еще не окончательное принятие документа. Об этом сообщило "Эхо Кавказа".

Голосование состоялось на фоне массовых протестов грузин, которые считают законопроект калькой на российское законодательство об "иноагентах". В стенах самого парламента возникла драка из-за рассмотрения документа. По всему залу происходили столкновения между депутатами от правящей партии и оппозиции.

"Против" проголосовали 23 члена парламента Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что финальное третье голосование проведут через две недели. Он также подчеркнул, что если этого не сделать, то Грузии будет сложно стать членом ЕС.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала ветировать законопроект, если его примут в третьем чтении и дистанцировалась от политики правящей партии.

Что известно о законопроекте по "иноагентам" и протестах в Грузии

8 апреля правящая партия "Грузинская мечта" во второй раз зарегистрировала законопроект об "иностранных агентах" в парламенте. Первая попытка была еще в марте 2023 года, однако голосование отменили из-за масштабных протестов и столкновений с активистами, которые выступили против его принятия. Сам документ практически полностью копирует российское законодательство, а также предусматривает заключение за его нарушение. В случае принятия законопроекта будет создан специальный реестр "агентов иностранного влияния".

15 апреля в парламенте Грузии начали обсуждать "закон об иноагентах". В крупных грузинских городах люди вышли на митинги, аналогичные мартовским 2023 года. Они требовали, чтобы власти не принимали такие же законы, как действуют в России. Эти протесты продолжаются уже 16 дней, а правоохранительные органы страны даже применяли против митингующих слезоточивый газ.

На митинге 30 апреля некоторые участники акции утверждали, что правоохранители применили резиновые пули. Были пострадавшие, которым медики оказывали первую помощь на месте.

Напомним, 17 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятие в Грузии закона об иноагентах вызывает беспокойство, а окончательное решение негативно повлияет на прогресс по вступлению в Евросоюз.