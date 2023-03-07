Закон об "иноагентах" в Грузии приняли в первом чтении: люди вышли на улицы (фото, видео)

Гражданам Грузии не понравилось решение депутатов и они вышли под здание парламента с плакатами. Сотрудники правоохранительных органов начали применять против митингующих водометы и слезоточивый газ.

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Парламент Грузии утвердил в первом чтении скандальный законопроект об "иноагентах", из-за которого граждане вышли на массовые протесты. Об этом сообщает портал "News Georgia".

Во время заседания парламента депутаты в ускоренном режиме утвердили законопроект "О прозрачности иностранного влияния". За проголосовали 76 депутатов, а против — 13. Данный документ был внесен движением "Сила народа" и поддержан членами правящей партии "Грузинская места".

В парламент также внесли еще один законопроект под названием "О регистрации иностранных агентов", который собираются обсудить во время следующего заседания. Изначально обсуждение законопроекта должно было пройти 9 марта, а не 7, что стало неожиданностью для граждан и оппозиции.

Портал "News Georgia" также отмечает, что полиция перед парламентом начала применять слезоточивый газ и водометы, а депутаты от оппозиции пытаются прорваться в кабинет к спикеру Шалве Папуашвили.

"Снаружи идут стычки между полицией и протестующими. Спецназ пытается расчистить проход, чтобы здание смогли покинуть депутаты от правящей партии", — говорится в сообщении.

Массовые протесты в Грузии из-за законопроекта об "иноагентах"

На заседании юридического комитета по правовым вопросам парламента Грузии 6 марта произошла драка между депутатами правящей партии и представителями оппозиции. Всему виной законопроект об "иноагентах", который начали сравнивать с российским.

Активисты собрали под стенами парламента в Тбилиси массовую акцию протеста. Граждане принесли с собой флаги Евросоюза и Грузии, а также начали включать гимн ЕС. На место вызвали наряды полиции, а также был отдан приказ ввести ограниченный доступ к зданию парламента. Акция получила название "Нет российскому закону в Грузии".

[ + – ] В Грузии приняли законопроект об "иноагентах" Фото: News Georgia [ + – ] В Грузии приняли законопроект об "иноагентах" Фото: News Georgia

В МВД Грузии сообщили, что акция под парламентом имеет насильственный характер, поэтому предупредили граждан, что может быть применена "пропорциональная сила, в том числе специальные средства".

Законопроект об "иноагентах" в Грузии

Еще 26 февраля в парламент Грузии внесли законопроект об "иноагентах". Он практически полностью копирует российское законодательство, а также предусматривает тюремные сроки за его нарушение. В случае принятия законопроекта будет создан специальный реестр "агентов иностранного влияния".

Таковыми будут считаться те организации и СМИ, 20% дохода которых составляет финансирование из других стран. Это не коснется организаций, основанных административными органами, а также спортивных федераций.

"Принятие данного закона значительно повысит качество информированности общества, что поможет людям в принятии правильного решения", — заявил перед внесением законопроекта в парламент депутат Гурам Мачарашвили.

Напомним, 26 февраля сообщалось, что парламентарии Грузии могут ужесточить закон об иноагентах. Депутаты движения "Сила народа" предлагают ввести для физических лиц тюремные сроки за нарушения норм закона "О регистрации иностранных агентов". Инициативу раскритиковали в ЕС и США.