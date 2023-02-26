Российский аналог: парламентарии Грузии могут ужесточить закон об иноагентах

Депутаты движения "Сила народа" предлагают ввести для физических лиц тюремные сроки за нарушения норм закона "О регистрации иностранных агентов". Инициативу раскритиковали в ЕС и США.

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В парламенте Грузии депутаты движения "Сила народа" инициировали законопроект, который ужесточает отношения к иноагентам. По мнению авторов проекта, за нарушение норм закона должно быть предусмотрено лишение свободы, что по сути копирует аналогичный законопроект в России. Об этом сообщило издание "Новости-Грузия" 26 февраля.

Движение "Сила народа", которое входит в парламентскую коалицию большинства, внесли законопроект под название "О регистрации иностранных агентов", причем ранее им же ранее был предложен более "мягкий" вариант законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

"Сила народа" предлагает вынести на голосование оба варианта, заявив, что критика первого проекта была необоснованна, так как он максимально смягчен, и для сравнения предложила второй, более жесткий вариант", — пишут журналисты.

Отмечается, что новая редакция была написана в кратчайшие сроки — буквально в течение недели. В новом варианте предлагается присваивать статус иноагентов не только СМИ и неправительственным организациям, но и любым физическим и юридическим лицам, которые получают финансирование из-за рубежа за редким исключением.

При этом в число тех, кто не попадет под наказание будут лица, "добросовестно" занимающихся благотворительной, религиозной, просветительской, научной, академической или художественной деятельностью. Однако критерии понятия "добросовестности" подробно не описываются.

Также сообщается, что регистрация иноагентов будет прокуратура, а за отказ/задержку регистрации предусмотрено наказание: для юридических лиц — штраф, для физлиц — лишение свободы, сроком до пяти лет.

Реакция Запада

Европейские политики уже раскритиковали законопроект об иноагентах и заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением условий, рекомендуемых Грузии для получения статуса кандидата члена ЕС. Кроме того серьезную обеспокоенность выразили и в США.

Между тем спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал реакцию Запада "пропагандистской волной", которая ввела западных чиновников в заблуждение. Спикер не согласен с тем, что закон копирует российский аналог, так как грузинский проект ставит за цель обеспечить "прозрачность зарубежного финансирования".

"На фоне пропагандистской агитации, происходящей вокруг законопроектов, подготовленных "Силой народа", которые клеймят как российский закон, неудивительно, что некоторые опасения звучат и от наших партнеров", — сказал Папуашвили.

В ответ на законодательную инициативу сотни грузинских НПО и СМИ подписали совместное заявление, в котором говорится, что закон "О регистрации иностранных агентов" является ответом властей на обнародование информации о фактах коррупции, беззакония и избирательного правосудия.

Напомним, вице-премьер Грузии Тея Цулукиани 15 января заявила, что грузинские власти не допустят вовлечения страны в военное противостояние между РФ и Украиной. Она высказал сожаление по поводу того, что попытки вовлечь Грузию в вооруженные конфликты еще продолжаются.