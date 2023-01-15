"Не хотим участвовать в конфликте": власти Грузии объяснили отказ в предоставлении помощи Украине

Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что ей прискорбно наблюдать за "попытками втянуть Грузию в вооруженный конфликт". Топ-политик отдельно выразила надежду, что полномасштабная война скоро завершится победой Украины.

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Вице-премьер Грузии и министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что грузинские власти не допустят вовлечения страны в военное противостояние России и Украины. Таким образом министр пояснила отказ Тбилиси предоставить Киеву военную помощь, сообщает грузинское издание Fortuna.ge.

Заявление прозвучало после того, как советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на отказ Тбилиси передать Киеву зенитно-ракетный комплекс "Бук". 10 января в интервью Василию Голованову он сказал, что спустя почти 11 месяцев войны в Украине Грузия так и не определилась на чьей она стороне.

Отвечая на это Цулукиани сказала, что ей прискорбно наблюдать за тем, как попытки вовлечь Грузию и ее народ в различные формы военных конфликтов продолжаются.

"Ответ один — грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние. Поэтому мы не окажем помощи военного типа, конечно, ни одной из сторон военного конфликта", — заявила Цулукиани.

По ее словам, правительство страны приложит все усилия, чтобы не допустить подобного вовлечения, так как Грузия и так прошла через слишком много войн.

"Мы пережили слишком много войн. Этого может не помнить кто-то из слушателей, потому что они родились и растут после окончания войн в Грузии, но у власти находимся мы — поколения войны", — подчеркнула министр.

Она добавила, что это поколение хорошо помнит ужасы войны, поэтому на нем лежит особая ответственность за будущее своей страны. При этом Цулукиани выразила надежду, что война в Украине в скором времени закончится ее победой.

"Я надеюсь, что война в Украине скоро закончится и закончится победой украинского государства и народа", — заявила министр.

Напомним, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов 9 января заявил, что Киев запросил у Тбилиси ЗРК "Бук", которые были предоставлены во время войны с РФ в 2008 году. Однако грузинская сторона отказала в этом.

В связи с этим член партии "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе 10 января заявил, что ему неизвестно ни о какой передаче Украиной ЗРК "Бук" в 2008 году. По его словам, если такой факт и был, то Грузия эти комплексы купила, а не получила бесплатно.