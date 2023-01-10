"Грузинское оружие": правящая партия отрицает бесплатную передачу Украиной ЗРК "Бук"

Как заявляют члены правящей партии "Грузинская мечта", за все вооружение в 2008 году Грузия платила деньги. Поэтому если Украина и передавала "Бук", то за определенную сумму.

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Член партии "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе заявил, что ему неизвестно о передаче Украиной ЗРК "Бук" в 2008 году. Если такой факт и был, то Грузия его купила, а не получила бесплатно. Об этом сообщает издание "SOVA".

"Я не знаю, что Украина передала нам после войны 2008 года, насколько мне известно, если что и передавалось, то покупалось. Следовательно, если покупалось, то это собственность Грузии и грузинское оружие", — заявил Миканадзе.

Также политик добавил, что таким образом Грузию могут вновь попытаться вовлечь в российско-украинскую войну.

9 января временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что, Грузия отказала вернуть Украине ЗРК "Бук", переданный в 2008 году во время российского вторжения.

Другой член партии "Грузинская мечта" Гия Вольский заявил, что Андрей Касьянов неадекватный, так как за военную технику были уплачены миллиарды, которые он озвучивать в статье не стал. Также Вольский утверждает, что Украина запрашивала у Грузии военную помощь и просила организовать отправку грузинских добровольцев в Украину. Для этого даже присылались специальные рейсы в грузинские города, однако власти отказывали и отказывают Украине в военной помощи.

Напомним, 20 декабря в Грузии обвинили Украину в попытке втянуть в российско-украинскую войну "руками Саакашвили". По мнению парламентария Мамуки Мдинарадзе, бывшего грузинского президента отправили в Грузию в рамках "спецоперации" по осуществлению раскола в стране.

20 декабря суд в Гааге завершил расследование войны в Грузии. Россию не признали виновной, виноватыми объявили глав Южной Осетии и одного генерала ВС РФ.