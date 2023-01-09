Киев запросил у Тбилиси ранее переданные комплексы "Бук": Грузия отказала, — дипломат

Андрей Касьянов заявил, что несмотря на отказ грузинской стороны Украина отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ.

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Украинская сторона запросила у Грузии зенитноракетные комплексы "Бук", которые были предоставлены во время войны с Российской Федерацией в 2008 году. Однако Тбилиси категорически отказался оказывать военную помощь Киеву. Об этом "Европейской правде" рассказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

По его словам, Киев откровенно заявлял о жизненной необходимости поставок вооружения после начала полномасштабного вторжения РФ, поэтому попросил передать ЗРК "Бук", которые ранее были переданы грузинской стороне. Кроме того Украина запросила американские противотанковые комплексы Javelin.

"Относительно последнего было не только согласие со стороны США, но даже предложение заменить их новыми комплексами", — сказал Касьянов.

Между тем Грузия не пошла навстречу Украине, и отказалась от поставок. Несмотря на это украинский дипломат подчеркнул, что Киев выступает против использования этой ситуации во внутриполитических спорах.

"Несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ", — подытожил Касьянов.

Напомним представитель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что отправка Михеила Саакашвили из Украины была специальной операцией по вовлечению Грузии в войну против России и организации раскола внутри страны. В связи с этим спикер МИД Олег Николенко 20 декабря заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Российское агентство ТАСС 27 декабря сообщило, что Грузия в сотрудничестве с Польшей собирается выпустить первый беспилотный летательный аппарат. Для этого грузинские инженеры объединились с польскими коллегами компанией WB Electronics, которая производит дроны Warmate.