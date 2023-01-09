Київ запросив у Тбілісі раніше передані комплекси "Бук": Грузія відмовила, — дипломат

Андрій Касьянов заявив, що незважаючи на відмову грузинської сторони, Україна відкидає будь-які звинувачення в спробах втягнути Грузію у війну з РФ.

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Українська сторона запросила в Грузії зенітноракетні комплекси "Бук", які були надані під час війни з Російською Федерацією в 2008 році. Однак Тбілісі категорично відмовився надавати військову допомогу Києву. Про це "Європейській правді" розповів тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов.

За його словами, Київ відверто заявляв про життєву необхідність постачання озброєння після початку повномасштабного вторгнення РФ, тож попросив передати ЗРК "Бук", які раніше були передані грузинській стороні. Крім того, Україна запросила американські протитанкові комплекси Javelin.

"Щодо останнього була не лише згода з боку США, але навіть пропозиція замінити їх новими комплексами", — сказав Касьянов.

Тим часом, Грузія не пішла назустріч Україні, і відмовилася від постачань. Незважаючи на це, український дипломат підкреслив, що Київ виступає проти використання цієї ситуації у внутрішньополітичних суперечках.

"Незважаючи на те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках і відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ", — підсумував Касьянов.

Нагадаємо, представник парламентської фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе заявив, що відправлення Міхеіла Саакашвілі з України було спеціальною операцією щодо залучення Грузії у війну проти Росії та організації розколу всередині країни. У зв'язку з цим речник МЗС Олег Ніколенко 20 грудня заявив, що Україна ніколи не втручалася і не має наміру втручатися у внутрішні справи Грузії.

Російське агентство ТАСС 27 грудня повідомило, що Грузія у співпраці з Польщею збирається випустити перший безпілотний літальний апарат. Для цього грузинські інженери об'єдналися з польськими колегами компанією WB Electronics, яка виробляє дрони Warmate.