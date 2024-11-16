Футбол Грузія – Україна: форвард "Динамо" поза заявкою — подробиці матчу 67-ї та 25-ї команд ФІФА

Зустріч української та грузинської збірних відбудеться в Батумі 16 листопада. У нинішньому розіграші Ліги націй підопічні Реброва вже обіграли суперника: 1:0.

Матч Грузія — Україна в рамках розіграшу Ліги націй відбудеться в суботу, 16 листопада. Початок — о 19:00 за Києвом. Зустріч-відповідь прийме AdjaraBet Arena в Батумі. У групі 1 дивізіону у підопічних Сергія Реброва залишається тільки два поєдинки. Крім суботнього, буде також виїзд до Албанії.

Грузія — Україна. Форвард "Динамо" поза заявкою

Тренер національної команди України Сергій Ребров не включив до підсумкової заявки на матч проти грузинів динамівського нападника Владислава Ваната. Про це повідомляє УАФ.

Грузія — Україна: футбол, де дивитися

Грузія Україна футбол у прямому ефірі покаже медіасервіс "MEGOGO Спорт", матч буде доступний у безплатній та цифровій ефірній мережі Т2 і кабельних мережах. Трансляцію також зможуть подивитися глядачі регіональних каналів "Суспільного".

Прогноз на матч Грузія — Україна

За прогнозами, фаворитом зустрічі вважається збірна Сакартвело. Перемога сторони, що приймає, оцінюється з коефіцієнтом 2,50. Нічия — 3,30. Перемога української команди — 2,62.

Грузія — Україна: судді

Грузія Україна футбол обслуговуватиме бригада арбітрів з Англії під керівництвом Кріса Кавана. Йому допоможуть лайнсмени Лі Беттс і Ніл Девіс, четвертий рефері — Сем Барротт. VAR — Майкл Салісбері.

Склади команд

Сайт футбольної федерації команди суперника опублікував склад на матчі Ліги націй.

Воротарі: Георгій Мамардашвілі ("Валенсія", Іспанія), Георгій Лорія ("Омонія", Кіпр), Лука Гугешашвілі ("Пансерраїкос", Греція).

Захисники: Гурам Кашія ("Слован", Словаччина), Отар Какабадзе ("Краковія", Польща), Георгій Гвелесіані ("Персеполіс", Іран), Лаша Двалі (АПОЕЛ, Кіпр), Лука Лочошвілі ("Кремонезе", Італія), Георгій Гочолейшвілі ("Копенгаген", Данія), Саба Гоглічідзе ("Емполі", Італія), Соломон Кверквелія ("Динамо" Тб).

Півзахисники: Отар Кітеішвілі ("Штурм", Австрія), Георгій Кочорашвілі ("Леванте", Іспанія), Ніка Квеквескірі ("Ньїредьгаза", Угорщина), Анзор Меквабішвілі ("Крайова", Румунія), Леван Шенгелія, Георгій Цітаішвілі ("Гранада", Іспанія), Гіоргі Чакветадзе ("Вотфорд", Англія), Саба Лобжанідзе ("Атланта Юнайтед", США), Зуріко Давіташвілі ("Сент-Етьєн", Франція), Хвіча Кварацхелія ("Наполі", Італія).

Нападники: Буду Зівзівадзе ("Карлсруе", Німеччина), Жорж Мікаутадзе ("Ліон", Франція).

Склад збірної української збірної:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Сич ("Рух" Львів), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловеров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — "Динамо" Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся" Житомир), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Турнірна таблиця Ліги націй

Турнірна таблиця Ліги націй

Українці перебувають на останньому місці з чотирма очками. Грузини — на другому з шістьма. Уже заздалегідь відомо, що рівність за очками не дасть змоги Синьо-жовтим випередити чехів.

Грузія — Україна: футбол, попередні поєдинки

Команди провели 10 матчів одна з одною. У команди Сакартвело поки що немає перемог. Але обидві виїзні зустрічі для Синьо-жовтих завершувалися з нічийним рахунком: 1:1. У нинішньому розіграші Ліги націй підопічні Реброва вже обіграли суперника: 1:0.

Після матчу Україна — Грузія

Грузія — Україна, футбол: що сказав Ребров перед матчем

Прес-конференція тренера Сергія Реброва

Грузія — Україна: футбол, рейтинг збірних ФІФА

У рейтингу ФІФА — на 25-му рядку

У новому рейтингу ФІФА Синьо-жовті посідають 25-й рядок. Грузини — на 67-му місці. Якщо порівнювати з попереднім рейтингом, українська команда втратила одну позицію: далися взнаки дві попередні поразки. У лідерах — Аргентина і Франція.

Нагадаємо, що 6 листопада "Шахтар" переграв одного з аутсайдерів Ліги чемпіонів — швейцарський "Янг Бойз" і поліпшив своє становище в турнірній таблиці.

Також повідомлялося, що академія київського "Динамо" увійшла в десятку найкращих у світі.