Грузія — Україна: де дивитися вирішальний матч для збірної в Лізі націй

Один із вирішальних поєдинків для української команди в Лізі націй відбудеться на AdjaraBet Arena в місті Батумі 16 листопада. Початок — о 19:00 за київським часом.

Матч Грузія — Україна відбудеться в суботу, 16 листопада. Один із вирішальних поєдинків Ліги націй прийме AdjaraBet Arena в місті Батумі, початок — о 19:00 за київським часом. Фокус відстежуватиме події зустрічі.

Футбол Грузія — Україна: де дивитися?

Права на показ футболу Грузія — Україна в інтернеті належать компанії Megogo. На онлайн-платформі його можна буде дивитися на каналі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт", а також в ефірі Т2 на телеканалі "MEGOGO Спорт" і регіональних телеканалах "Суспільного".

Крім поєдинку з грузинською збірною підопічні Сергія Реброва в листопаді зіграють з Албанією на її полі, де і завершиться груповий етап Ліги націй.

Синьо-жовті після чотирьох матчів у групі В1 з 4 очками посідають останню сходинку турнірної таблиці. У лідерах — Чехія (7 пунктів), друге-третє місце з 6 очками ділять грузини з албанцями.

Турнірна таблиця Ліги націй

Рейтинг національних команд ФІФА

В оновленому рейтингу ФІФА Синьо-жовті перебувають на 25-й сходинці, 26-ю йде Туреччина, 27-ю — Еквадор. Порівняно з попереднім рейтингом, збірна втратила одну позицію. Через поразку від Чехії та майбутнього суперника — команди Сакартвело, саме тому поєдинок Грузія — Україна такий важливий з погляду подальшої перспективи в Лізі Націй.

Рейтинг ФІФА

Лідирує у списку — Аргентина, на другому місці — Франція.

Нагадаємо, що майбутній футбольний матч між українською та грузинською національними командами стане одним із визначальних для української збірної через те, що у вересні була поразка від чехів із рахунком 1:2.

Також повідомлялося, що ЗМІ назвали українського голкіпера "Бенфіки" росіянином, Анатолій Трубін, зі свого боку, відповів.