СМИ назвали украинского голкипера "Бенфики" россиянином: Трубин ответил (скриншоты)

Португальское издание A Bola идентифицировало голкипера "орлов" как "российского вратаря". В ответ Анатолий Трубин оставив лаконичное послание для журналистов в своей соцсети.

В среду, 6 ноября, в рамках 4-го тура Лиги чемпионов сезона-2024/2025 состоялся матч между "Баварией" и "Бенфикой" на "Альянц Арене" в Мюнхене. Лиссабонский клуб, за который играет украинский вратарь Анатолий Трубин, проиграл со счетом 1:0. Однако голкипер стал героем встречи, совершив 9 впечатляющих сейвов. Одно из крупнейших португальских изданий A Bola взяло интервью у Трубина назвав его "guarda-redes russo", что в переводе означает "русский вратарь".

"Российский вратарь говорит, что всегда старается держать свои ворота на ноль", — говорится в материале.

Фото: Скриншот

Ошибку издание исправило, но не сразу.

Фото: Скриншот

Анатолий Трубин не остался в стороне и лаконично прокомментировал ситуацию в соцсети Instagram. Он опубликовал свое фото с украинским флагом и подписью: "Для всех СМИ: Я — украинец."

Фото: Скриншот

В этом сезоне Трубин сыграл за "орлов" 12 матчей, сохранив ворота "сухими" в половине игр. Следующий поединок в Лиге чемпионов "Бенфика" проведет 27 ноября против Монако.

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